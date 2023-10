Maak je klaar voor de Orioniden meteorenregen

Amateurastronomen in Ontario kijken reikhalzend uit naar de piek van de Orioniden-meteorenregen dit weekend. Met maximaal 20 meteoren per uur, inclusief heldere vuurballen, wordt het een spectaculaire gebeurtenis. De meteorenregen wordt veroorzaakt door stofkorrels van komeet Halley en is jaarlijks zichtbaar in oktober en november. Dit jaar wordt echter verwacht dat de piek tijdens de nachtelijke uren van 21 op 22 oktober zal worden bereikt.

Om een ​​glimp van de meteorenregen op te vangen, wordt aanbevolen om op zaterdag rond 10 uur te gaan kijken, zodra het sterrenbeeld Orion de oostelijke horizon vrijmaakt. De maan kan het zicht belemmeren, maar als je bereid bent laat op te blijven, kun je beter kijken als je wacht tot de maan op zondagochtend rond 30 uur ondergaat.

Hoewel de meteorenzwerm Orioniden als gemiddeld wordt beschouwd, belooft deze nog steeds boeiende beelden. Gary Boyle, ook bekend als de Backyard Astronomer, suggereert dat er enkele heldere vuurballen kunnen zijn die behoorlijk spectaculair kunnen zijn, zelfs met de maan aan de hemel.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het vastleggen van beelden van de meteorenregen, is het vinden van een donkere locatie, weg van stadslichten, essentieel. Door een DSLR-camera op een statief te plaatsen met een kabelontspanner en een belichtingstijd van 20 tot 30 seconden te gebruiken, vergroot u de kans dat u iets in uw gezichtsveld vastlegt.

Naast de meteorenregen krijgen sterrenkijkers ook de mogelijkheid om de planeten Saturnus, Jupiter en Venus te zien, evenals de wintermelkweg. Met behulp van de iPhone-sterrenwacht-app Sky Guide kunt u bevestigen wat u ziet.

Als je van kouder weer houdt, is de meteorenregen Geminiden een andere gebeurtenis om naar uit te kijken. Stralend vanuit het sterrenbeeld Tweelingen zal hij pieken op de avond van 14 op 15 december. De verwachting is dat de Geminiden-meteorenregen zelfs nog beter zal zijn dan de Orioniden, met langzamere meteoren die een grotere kans hebben om heldere vuurballen te produceren.

Bezoek de website van Gary Boyle, wondersofastronomy.com, voor meer bronnen en informatie over astronomie. Boyle, een inwoner van South Mountain, Ontario, voert momenteel een crowdfundingcampagne voor een nieuw observatorium.

