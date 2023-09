De unieke rol van wervelstamcellen bij tumormetastasen naar de wervelkolom

Onderzoekers van Weill Cornell Medicine hebben ontdekt dat de wervelbotten, waaruit de wervelkolom bestaat, zijn afgeleid van een bepaald type stamcel dat tumormetastasen bevordert. Door het gebruik van botachtige ‘organoïden’ gemaakt uit wervelstamcellen, identificeerden de onderzoekers een eiwit genaamd MFGE8 dat een belangrijke rol speelt in de neiging van tumoren om zich naar de wervelkolom te verspreiden in plaats van naar andere botten. Deze bevinding werpt licht op aandoeningen van de wervelkolom en helpt verklaren waarom solide tumoren vaak uitzaaien naar de wervelkolom.

Skeletstamcellen, die aanleiding geven tot bot en kraakbeen, werden geïsoleerd uit muizen op basis van oppervlakte-eiwitmarkers. Analyse van genactiviteit onthulde dat skeletstamcellen van verschillende botten verschillende patronen van genexpressie vertoonden. De onderzoekers identificeerden vervolgens een specifieke reeks markers voor wervelstamcellen en bevestigden hun rol in de botvorming van de wervelkolom door verdere experimenten.

Eerdere theorieën suggereerden dat de voorkeur van tumoren om uit te zaaien naar de wervelkolom, bekend als ‘spinaal tropisme’, verband hield met bloedstroompatronen. De onderzoekers vonden echter bewijs dat wervelstamcellen mogelijk verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen. Het initiële zaaien van metastatische tumorcellen vond voornamelijk plaats in gebieden waar vertebrale stamcellen en hun nakomelingencellen zich bevinden.

Het team merkte op dat de verwijdering van wervelstamcellen het verschil in uitzaaiingen tussen de wervelkolom en de lange botten elimineerde. Ze ontdekten verder dat MFGE8, een eiwit dat in grotere hoeveelheden wordt uitgescheiden door wervelstamcellen in vergelijking met stamcellen met lange botten, een belangrijke bijdrage levert aan spinale tropisme. Om deze bevindingen bij mensen te valideren, werkten de onderzoekers samen met onderzoekers van het Hospital for Special Surgery om de menselijke tegenhangers van wervelstamcellen van muizen te identificeren.

De onderzoekers zijn nu gefocust op het vinden van manieren om MFGE8 te blokkeren om het risico op wervelmetastasen bij kankerpatiënten te verminderen. Bovendien wil hun onderzoek naar de unieke eigenschappen van wervelstamcellen inzicht verschaffen in aandoeningen van de wervelkolom.

Bron: Nature, Weill Cornell Medicine, Ziekenhuis voor speciale chirurgie