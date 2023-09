NASA's VERITAS-missie bereidt zich voor om Venus vanuit een baan om de aarde te bestuderen

NASA's VERITAS-missie (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopie) zal binnen tien jaar van start gaan om het oppervlak van Venus vanuit een baan om de aarde te onderzoeken. Wetenschappers zijn van mening dat het bestuderen van het oppervlak van Venus waardevolle inzichten kan opleveren in de bewoonbaarheid en evolutie van rotsachtige planeten. Ter voorbereiding op deze missie heeft het internationale wetenschapsteam van VERITAS onlangs een campagne van twee weken uitgevoerd in IJsland, waarbij de vulkanische landschappen als Venus-analoog werden gebruikt.

IJsland werd gekozen als vervanger voor Venus vanwege de geologische overeenkomsten. Zowel IJsland als Venus hebben vulkanische activiteit, en het bestuderen van het vulkanische terrein in IJsland kan het VERITAS-team helpen begrijpen wat de radar van het ruimtevaartuig op Venus zal waarnemen. Tijdens de campagne bestudeerde het team vulkanische afzettingen, lavavelden en actieve vulkanische gebieden in IJsland die op het oppervlak van Venus lijken. Ze verzamelden rotsmonsters en voerden metingen uit om de oppervlakteruwheid en andere eigenschappen van de rotsen te bestuderen.

Om luchtradarbeelden te verkrijgen van de onderzochte locaties, werden vluchten onder leiding van het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (DLR) boven het IJslandse landschap uitgevoerd. De radargegevens die vanuit de lucht worden verzameld, zullen worden vergeleken met de grondmetingen van het VERITAS-wetenschapsteam. Deze vergelijking zal wetenschappers helpen de radarwaarnemingen die zullen worden gedaan door het ruimtevaartuig in een baan rond Venus beter te begrijpen.

De VERITAS-missie zal een synthetische apertuurradar en een nabij-infraroodspectrometer gebruiken om 3D-wereldkaarten van Venus te maken en onderscheid te maken tussen verschillende gesteentetypen op het oppervlak. Door het oppervlak van Venus vanuit een baan om de aarde te bestuderen hopen wetenschappers aanwijzingen te vinden over het binnenste van de planeet en inzicht te krijgen in de evolutie van rotsachtige planeten zoals de aarde.

