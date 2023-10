Varda Space Industries gaat het volgende ruimtevaartuig in Australië landen, terwijl de Amerikaanse goedkeuring nog in behandeling is

Startup voor productie in de ruimtevaart Varda Space Industries heeft aangekondigd dat het zijn volgende ruimtevaartuig in Australië zal landen, terwijl het blijft samenwerken met Amerikaanse toezichthouders om goedkeuring te krijgen voor de terugkeer van zijn eerste missie in Utah. Het bedrijf werd onlangs afgewezen toen het een aanvraag indiende om zijn ruimtevaartuig in de woestijn van Utah te landen vanwege coördinatieproblemen onder het nieuwe herintredingskader genaamd Part 450. Delian Asparouhov, CEO van Varda, verduidelijkte dat de afwijzing niet te wijten was aan veiligheidsoverwegingen, maar eerder aan problemen bij de coördinatie met meerdere partijen. .

Ondanks de plannen om in Australië te landen, heeft Varda nog steeds een terugkeervergunning van de FAA nodig, zelfs als het ruimtevaartuig niet opnieuw op Amerikaans grondgebied komt. Asparouhov legde uit dat de keuze van het bereik gebaseerd is op verschillende beschikbaarheid, middelen en mogelijkheden. Het bedrijf is van plan om minimaal drie tot vier reeksen online te hebben en streeft naar een herintredingsfrequentie van één keer per maand in 3.

Regeldruk is een groot probleem in de ruimtevaartindustrie, zoals blijkt uit de getuigenissen van drie grote ruimtevaartbedrijven voor het Congres. Deze bedrijven vroegen unaniem om meer middelen voor de FAA om de toenemende licentiewerklast aan te kunnen en benadrukten het belang van het stroomlijnen van de regelgeving om de Amerikaanse concurrentiekracht op het wereldtoneel te behouden.

Asparouhov benadrukte de noodzaak van personeel en reactievermogen bij het Office of Commercial Space Transportation van de FAA, en erkende de exponentiële groei van de ruimtevaartactiviteit in de afgelopen negen jaar. Hij benadrukte dat stroomlijning de veiligheid of de regelgeving niet in gevaar mag brengen, maar ervoor moet zorgen dat er voldoende personeel is om de noodzakelijke technische analyses en coördinatie uit te voeren.

Bronnen:

– TechCrunch: [link]

– FAA-kantoor voor commercieel ruimtevervoer