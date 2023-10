In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries gaat het volgende ruimtevaartuig in Australië landen

Startup voor ruimteproductie Varda Space Industries heeft aangekondigd dat zijn volgende ruimtevaartuig in Australië zal landen. Dit komt terwijl het bedrijf blijft samenwerken met Amerikaanse toezichthouders om goedkeuring te krijgen voor de terugkeer van de eerste missie naar Utah. De Amerikaanse luchtmacht en de Federal Aviation Administration hebben onlangs de aanvraag van Varda afgewezen om haar ruimtevaartuig in de woestijn van Utah te laten landen vanwege coördinatieproblemen onder het herintredingskader genaamd Part 450.

De medeoprichter van Varda, Delian Asparouhov, legde uit dat de beslissing niets te maken had met de veiligheid, het ontwerp of de analyses van het voertuig, maar eerder met de coördinatie tussen de drie betrokken partijen. Het bedrijf blijft er echter op vertrouwen dat het aan alle wettelijke vereisten voldoet en werkt aan het coördineren van een nieuwe reeks streefdata voor de herintreding.

Terwijl Varda zijn samenwerking met Amerikaanse toezichthouders voortzet, heeft het een overeenkomst gesloten met het Australische bedrijf Southern Launch voor de volgende capsule die in 2024 op de Koonibba Test Range zal landen. Asparouhov verduidelijkte dat de verhuizing naar Australië niet te wijten is aan problemen met de naleving van de regelgeving in de Verenigde Staten. Staten, maar eerder de beschikbaarheid en middelen die door verschillende assortimenten worden geboden.

In de toekomst is Varda van plan om minstens drie tot vier assortimenten online te hebben en streeft ernaar om tegen 2026 een herintredingsfrequentie van één keer per maand te bereiken. Het bedrijf coördineert met andere assortimenten, zoals gevraagd door de Utah Test and Training Range, en demonstreert zijn toewijding om samen te werken met meerdere assortimenten voor meer flexibiliteit.

De ruimtevaartindustrie wordt momenteel geconfronteerd met uitdagingen op regelgevingsgebied, waarbij drie grote ruimtevaartbedrijven voor het Congres getuigen om aanvullende middelen voor de FAA te vragen. Deze bedrijven benadrukten ook de noodzaak van gestroomlijnde regelgeving om het Amerikaanse concurrentievermogen te vergroten.

Asparouhov herhaalde deze gevoelens en benadrukte de exponentiële groei van de ruimtelanceringsactiviteiten in de afgelopen negen jaar. Hij suggereerde dat de nadruk zou moeten liggen op het vergroten van de personeelsbezetting en het reactievermogen bij het Office of Commercial Space Transportation van de FAA om de stijgende werkdruk aan te kunnen, in plaats van het doorvoeren van grote beleidsveranderingen.

