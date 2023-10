Varda Space Industries beveiligt landingsplaats in Australië voor toekomstige ruimtemissies

Varda Space Industries, een in Californië gevestigde startup die zich richt op farmaceutisch onderzoek en productie in de ruimte, heeft een overeenkomst bereikt met Southern Launch, een particuliere exploitant in Australië, voor toekomstige landingen van ruimtevaartuigen. Dit komt nadat de Amerikaanse regering weigerde goedkeuring te verlenen voor de terugkeer van Varda's eerste experimentele missie met farmaceutische producten die in een baan om de aarde zijn vervaardigd. De Federal Aviation Administration (FAA) en de Amerikaanse luchtmacht gaven het ruimtevaartuig van Varda vanwege veiligheidsoverwegingen geen toestemming om te landen op een militaire testbaan in Utah.

Varda is van plan regelmatig missies in een lage baan om de aarde uit te voeren om farmaceutische onderzoeksexperimenten te vergemakkelijken en medicijnen in microzwaartekracht te vervaardigen. Het bedrijf heeft durfkapitaalfinanciering veiliggesteld en lanceert een eerste reeks van vier testmissies om de noodzakelijke technologieën te ontwikkelen. Tijdens deze missies kweekte Varda met succes kristallen van ritonavir, een hiv-medicijn, in zijn ruimtevaartuig.

Om toekomstige missies te vergemakkelijken, heeft Varda prioriteit gegeven aan het zoeken naar meerdere landingsplaatsen. Dankzij de overeenkomst met Southern Launch kan Varda's tweede missie, gepland voor medio 2024, opnieuw de afgelegen Koonibba Test Range in Australië betreden en landen. Varda benadrukt echter dat het nog steeds van plan is regelmatig opnieuw de Verenigde Staten binnen te komen.

Delian Asparouhov, voorzitter en medeoprichter van Varda, benadrukt het belang van mogelijkheden voor terugkeer, vergelijkbaar met de manier waarop lanceerbedrijven verschillende lanceerplatforms en ruimtehavens gebruiken. De Koonibba Test Range, gelegen in Zuid-Australië, biedt een speciaal assortiment voor de terugkeer van commerciële ruimtes. Southern Launch, dat de testbaan exploiteert, heeft de afgelopen jaren verschillende suborbitale raketlanceringen georganiseerd.

Om toekomstige ruimtemissies en terugkeeroperaties in Australië uit te kunnen voeren, zal Varda een commerciële terugkeervergunning van de FAA moeten verkrijgen. Asparouhov verwacht dat het verkrijgen van goedkeuring van de FAA en Australische toezichthouders voor terugkeer naar de Koonibba Test Range gemakkelijker zal zijn vergeleken met de vorige aanvraag voor de militaire testbaan in Utah.

