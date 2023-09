De reis van Jed J. Hancock: van onderschatte student tot president van het Space Dynamics Laboratory

Jed J. Hancock trotseerde de twijfels van een universiteitsadviseur die geloofde dat elektrotechnici geboren zijn en niet gemaakt. Geïnspireerd door deze uitdaging werd Hancock de hardste werker tijdens zijn bachelorstudie. Zijn toewijding trok de aandacht van techniekprofessor Doran Baker, die hem hielp een NASA-beurs voor zijn masterdiploma binnen te halen. Tegenwoordig is Hancock president van het Space Dynamics Laboratory (SDL), een technisch en onderzoekslaboratorium aan de Utah State University.

SDL ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit van Arizona de detectorassemblages en elektrische componenten voor NASA's OSIRIS-REx-ruimtevaartuig. Dit ruimtevaartuig, uitgerust met drie camera's, gezamenlijk bekend als de OCAMS, begon aan een missie om de asteroïde Bennu te verkennen. De camera's, namelijk PolyCam, MapCam en SamCam, dienden voor specifieke doeleinden, zoals scherpstellen op Bennu's oppervlak en dit in kleur in kaart brengen. Hancock en zijn team bij SDL voerden uitgebreide tests uit om de effectiviteit van de camera's in de ruimte te garanderen.

De OSIRIS-REx-missie nadert zijn einde en is van plan later deze maand monsters van Bennu naar de aarde terug te sturen. Het ruimtevaartuig zal een Sample Return Capsule vrijgeven boven de kust van Californië, die Lockheed Martin zal ophalen. Deze capsule zal naar verwachting waardevolle aanwijzingen bevatten over de oorsprong van ons universum. OSIRIS-REx is echter nog niet klaar met verkennen. Binnenkort zal het aan een nieuwe missie beginnen, genaamd OSIRIS-APEX, om de asteroïde Apophis te bestuderen, die in 2029 een nauwe ontmoeting met de aarde zal hebben.

SDL, officieel opgericht door Doran Baker in 1982, heeft een lange geschiedenis van bijdragen aan ruimteverkenning. Als universitair onderzoekscentrum voor het ministerie van Defensie is SDL betrokken geweest bij verschillende ruimtevaartprogramma's en sensorsystemen. Het heeft ook gewerkt aan militaire beelden, inlichtingensystemen en onbemande vliegtuigsystemen. De toewijding van het laboratorium om beloften aan missiepartners, waaronder NASA en het ministerie van Defensie, na te komen, onderstreept zijn toewijding aan wetenschappelijke ontdekkingen en nationale veiligheid.

Terwijl Jed J. Hancock SDL leidt in zijn voortdurende inspanningen, bereidt het laboratorium zich voor op de lancering van een nieuwe telescoop in het Kennedy Space Center. Deze telescoop belooft ons begrip van het universum te vergroten en de rol van SDL in de meest gedurfde wetenschappelijke doorbraken verder te versterken.

Definities:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): een technisch en onderzoekslaboratorium aan de Utah State University.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, een NASA-ruimtevaartuig dat de asteroïde Bennu verkende.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, bestaande uit drie camera's: PolyCam, MapCam en SamCam.

