Een gyroscoop gebruiken om variaties in de rotatie van de aarde te meten

Een team van wetenschappers heeft een nieuwe manier ontwikkeld om variaties in de rotatie van de aarde te meten met behulp van een gyroscoop. De onderzoekers, gevestigd in het Duitse Geodetic Observatory Wettzell, creëerden een 16 meter lange laserholte, bekend als "G", die functioneert als een ringvormige gyroscoop. Binnenin werken dubbele laserstralen die in tegengestelde richtingen reizen samen om een ​​interferentiepatroon te creëren. De onderzoekers ontdekten dat terwijl de aarde draait, fluctuaties in de snelheid ervan worden weerspiegeld in het interferentiepatroon. Door het interferentiepatroon te analyseren, konden de onderzoekers de afstand berekenen die een bepaald punt op aarde gedurende een specifieke periode aflegde.

In hun studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Photonics, testten de onderzoekers de prestaties van de gyroscoop gedurende een periode van vier maanden en konden ze de lengte van een bepaalde dag meten tot op slechts enkele milliseconden. Dit nauwkeurigheidsniveau is veel groter dan eerdere methoden die werden gebruikt om de rotatie van de aarde te meten en zou kunnen worden gebruikt om nauwkeurigere geofysische modellen voor mondiaal transport te bouwen.

De bevindingen van het team werden besproken door Caterina Cimminelli en Giuseppe Brunetti in een News & Views-stuk dat ook werd gepubliceerd in Nature Photonics. De onderzoekers stelden voor dat deze nieuwe methode voor het meten van de daglengte, in combinatie met de variaties ervan, zou kunnen leiden tot verbeterde geofysische modellen, die brede toepassingen hebben op gebieden als klimaatwetenschap en navigatie. De onderzoekers zijn van mening dat deze aanpak nauwkeurigere beschrijvingen van de lengte van een dag zou kunnen opleveren, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren die de rotatie van de aarde beïnvloeden, zoals de aantrekkingskracht van de maan, oceaanstromingen en atmosferische omstandigheden.

Over het geheel genomen is deze nieuwe, op de gyroscoop gebaseerde benadering veelbelovend voor het bevorderen van ons begrip van de rotatie van de aarde en de effecten ervan op verschillende geofysische verschijnselen.

