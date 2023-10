Een opwindende kans om getuige te zijn van een ringvormige zonsverduistering

Miljoenen mensen zullen dit weekend de kans krijgen om getuige te zijn van een spectaculair natuurverschijnsel dat bekend staat als een ringvormige zonsverduistering terwijl deze van Oregon naar Texas trekt. Tijdens een ringvormige zonsverduistering bevindt de maan zich het verst van de aarde en blokkeert ze de zon niet volledig, waardoor een heldere buitenrand of ‘ring van vuur’ rond de maan ontstaat. Acht staten zullen dit hemelse spektakel meemaken, te beginnen in Eugene, Oregon, waar het bijna vier minuten zal duren. Educatieve evenementen en livestreams van de eclips zullen beschikbaar zijn op verschillende locaties, zoals het Oregon Museum of Science and Industry in Portland.

In Albuquerque, New Mexico, zal de zonsverduistering samenvallen met het jaarlijkse Albuquerque International Balloon Fiesta. Vorig jaar trok het feest bijna 830,000 mensen, en de combinatie van de eclipswaarneming dit jaar zal naar verwachting een nog groter publiek trekken. Richard Rand, voorzitter van de afdeling natuurkunde en astronomie van de Universiteit van New Mexico, benadrukt het diepe gevoel dat je ervaart als je zo’n gebeurtenis meemaakt. De campus biedt educatieve activiteiten en een bezichtiging van de ‘ring van vuur’.

In San Antonio, Texas, zal de gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden tussen 10:23 uur en 11:54 uur. Bezichtigingen zullen beschikbaar zijn in de buurt van Woodlawn Lake en in verschillende parken, met gemeenschapsevenementen zoals pinhole-kijken, slijm van sterrenstelsels en een hindernisbaan voor een astronautentrainingskamp. Ten slotte is Corpus Christi, Texas, de laatste grote plek in de VS waar de zonsverduistering getuige is geweest, en de piekduur zal daar het langst zijn en meer dan vijf minuten duren. Hotelreserveringen in Corpus Christi hebben een aanzienlijke stijging doorgemaakt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Om de ringvormige zonsverduistering veilig te kunnen bekijken, is het van cruciaal belang om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Rechtstreeks in de zon kijken kan permanente schade aan de ogen veroorzaken. Een goede oogbescherming, zoals een gecertificeerde bril of draagbare zonnekijkers, is essentieel. Een gewone zonnebril biedt onvoldoende bescherming, omdat het netvlies gevoelig is voor licht. Het is dus belangrijk om niet naar de zon te kijken, zelfs niet voor een kort moment.

Deze komende ringvormige zonsverduistering is nog maar het begin, want op 8 april 2024 zal een zeldzamere totale zonsverduistering zich over tien staten uitstrekken en miljoenen toeristen trekken. De volledige lijst met locaties en duur van de ringvormige zonsverduistering kunt u vinden door betrouwbare bronnen te bezoeken.

