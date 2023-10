Leven na de ruimte: aanpassen aan de zwaartekracht en records breken

Na meer dan een jaar in de ruimte te hebben doorgebracht, staat astronaut Frank Rubio nu voor de uitdaging om zich opnieuw aan te passen aan het leven op aarde. Rubio is onlangs teruggekeerd van een 371 dagen durende missie aan boord van het Internationale Ruimtestation, waarmee hij het vorige Amerikaanse record voor de langste tijd in de ruimte overtrof. Bij zijn terugkeer sprak Rubio op een persconferentie in het Johnson Space Center van NASA in Houston, waarin hij de moeilijkheid beschreef om zich aan te passen aan de zwaartekracht van de aarde. Hij vertelde dat hij pijn in zijn voetzolen en onderrug had terwijl zijn lichaam zich weer aanpaste om het volledige gewicht te dragen.

Rubio's langere verblijf in de ruimte was oorspronkelijk niet gepland. Vanwege een koelvloeistoflek in het Sojoez-ruimtevaartuig dat bedoeld was voor de terugreis, stuurde de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos een leeg ruimtevaartuig om Rubio en zijn bemanningsleden op te halen. Hierdoor moest Rubio de missie voortzetten die aanvankelijk voor een andere bemanning bedoeld was. Ondanks de onverwachte omstandigheden behield Rubio een positieve instelling en erkende dat een jaar opgesloten zitten mentaal uitdagend maar noodzakelijk was.

Naast het verbreken van het Amerikaanse record voor de langste tijd in de ruimte, wilde Rubio tijdens zijn missie nog een mijlpaal bereiken. Hij probeerde een tomaat in de ruimte te kweken, wat een belangrijke prestatie zou zijn geweest. Hij was de tomaat echter kwijtgeraakt en kon hem niet lokaliseren, wat leidde tot speculaties dat hij hem misschien per ongeluk had geconsumeerd.

Bij terugkeer op aarde ervaren astronauten vaak een fenomeen dat bekend staat als ‘ruimteaanpassingssyndroom’. Deze aandoening brengt problemen met het handhaven van evenwicht en coördinatie met zich mee als gevolg van de zwaartekrachtverschuiving. Rubio zei dat hij een drift naar rechts of links voelde als hij probeerde rechtdoor te lopen, ondanks dat hij een heldere geest had.

Rubio's reis belicht de fysieke en psychologische uitdagingen waarmee astronauten worden geconfronteerd tijdens langdurige ruimtemissies. Terwijl mensen de grenzen van de ruimte blijven verkennen, zullen het begrijpen van de effecten van microzwaartekracht en het zich opnieuw aanpassen aan het leven op aarde cruciale onderzoeksgebieden blijven.

Bronnen:

AFP (Agentschap Frankrijk-Presse)