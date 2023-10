NASA-astronaut Frank Rubio past zich aan aan het leven op aarde na een jarenlange ruimtemissie

NASA-astronaut Frank Rubio keerde onlangs terug naar de aarde na meer dan een jaar in de ruimte te hebben doorgebracht. Op een persconferentie in het Johnson Space Center van NASA in Houston, Texas, besprak Rubio de uitdagingen van het zich aanpassen aan de zwaartekracht van de aarde. Hij vertelde dat hij de eerste paar dagen ongemak in zijn voeten en onderrug had ervaren, terwijl zijn lichaam weer gewend was zijn eigen gewicht te dragen.

Rubio's missie zou aanvankelijk zes maanden duren, maar vanwege een koelvloeistoflek in het Sojoez-ruimtevaartuig moesten hij en zijn bemanningsleden na 371 dagen terugkeren naar de aarde. Het koelvloeistoflek vond plaats in december, waarschijnlijk veroorzaakt door een micrometeoroïde. Uit voorzorg besloot de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos een leeg Sojoez-ruimtevaartuig naar het internationale ruimtestation te sturen om als reservevoertuig te dienen. Hierdoor konden Rubio en zijn mede-astronauten terugkeren naar de aarde in het oorspronkelijke ruimtevaartuig, maar ze moesten de missie overnemen die oorspronkelijk was toegewezen aan de bemanning die bedoeld was voor het tweede schip.

Rubio gaf toe dat het vooruitzicht om een ​​jaar in het ruimtestation te moeten doorbrengen een uitdaging voor hem was, omdat hij graag buiten is. Hij slaagde er echter in zich mentaal aan te passen aan zijn omgeving en accepteerde dat het ruimtestation de komende twaalf maanden zijn thuis zou zijn. Ondanks de onverwachte omstandigheden stelde de verlenging van Rubio's missie hem in staat het record te breken van de langste tijd die een Amerikaanse astronaut in de ruimte heeft doorgebracht. Hij overtrof het record van Mark Vande Hei uit 12 van 2022 opeenvolgende dagen.

Terugkeren naar de aarde bracht zijn eigen uitdagingen met zich mee. Rubio beschreef het gevoel van naar rechts of links afdrijven terwijl hij probeerde rechtdoor te lopen, wat even wennen was. Hij legde uit dat hoewel zijn geest helder was, zijn lichaam niet reageerde zoals verwacht.

Tijdens zijn verblijf in het Internationale Ruimtestation begon Rubio aan een experiment om een ​​tomaat te kweken. Hoewel hij probeerde het met klittenband vast te zetten, raakte hij het kwijt en kon hij het niet meer terugvinden. Rubio speculeerde op humoristische wijze dat het misschien uitgedroogd was en voor afval werd aangezien, of dat hij het onbewust had opgegeten.

Over het geheel genomen benadrukt Rubio's missie de fysieke en mentale aanpassingen die astronauten moeten maken wanneer ze terugkeren van een verlengd verblijf in de ruimte. Hun ervaringen dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang op het gebied van ruimteverkenning.

