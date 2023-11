Op weg naar het ontrafelen van de geheimen van extragalactische zwarte gaten

Wetenschappers van het UR Rao Satellite Center (URSC) van ISRO en het Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) hebben een belangrijke doorbraak bereikt in het onderzoek naar zwarte gaten. Met behulp van een techniek die röntgenpolarimetrie wordt genoemd, hebben ze voor het eerst met succes straling gedetecteerd die wordt uitgezonden door een extragalactische bron van zwarte gaten. Deze baanbrekende ontdekking opent nieuwe horizonten voor het begrijpen van de onderliggende fysieke processen rond zwarte gaten.

Het zwarte gat in kwestie bevindt zich in de Grote Magelhaense Wolk (LMC), een klein begeleidend sterrenstelsel van de Melkweg. Bekend als LMC X-3, is het een binair systeem dat bestaat uit een zwart gat en een normale ster die heter, groter en massiever is dan onze zon. Het systeem werd voor het eerst ontdekt door een in een baan rond de aarde draaiende röntgentelescoop in 1971 en is sindsdien het onderwerp geweest van uitgebreid onderzoek door verschillende teams van astronomen.

De recente doorbraak werd mogelijk gemaakt door de Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), de eerste missie van NASA die specifiek was ontworpen om de polarisatie van röntgenstraling van hemellichamen te bestuderen. IXPE, gelanceerd in 2021, biedt een unieke observatietechniek waarmee wetenschappers dieper kunnen graven in de emissieprocessen en de geometrie van aangroeiende objecten rond zwarte gaten.

De wetenschappers van IITG en URSC concentreerden hun onderzoek op LMC X-3 en beschouwden dit als een ideaal kosmisch laboratorium. Door de röntgenpolarisatiesignaturen van dit zwarte gat te onderzoeken met behulp van IXPE, konden ze significante gepolariseerde emissies detecteren. Deze emissies zijn waarschijnlijk het resultaat van een combinatie van directe en/of gereflecteerde emissies van een gedeeltelijk geïoniseerde schijfatmosfeer.

Bovendien maten de onderzoekers de spin van het zwarte gat door observaties van de Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Mission en de Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission te analyseren. Hun bevindingen geven aan dat het zwarte gat in LMC X-3 een zwakke rotatie vertoont.

Deze baanbrekende studie is gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters en draagt ​​verder bij aan ons begrip van de verschijnselen van zwarte gaten. Terwijl wetenschappers de mysterieuze aard van zwarte gaten blijven onderzoeken en bestuderen, maken doorbraken als deze de weg vrij voor toekomstige ontwikkelingen in de astrofysica.