Stadsparken gebouwd op voormalige verbrandingsovens kunnen een verhoogd loodniveau hebben, zo blijkt uit onderzoek

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Duke University is gebleken dat stadsparken en speeltuinen die op de locaties van voormalige afvalverbrandingsinstallaties zijn gebouwd, mogelijk nog steeds aanzienlijk hogere loodniveaus in de bodem bevatten. Het onderzoek, geleid door professor Daniel D. Richter, analyseerde bodemmonsters van het oppervlak van drie stadsparken in Durham, North Carolina, die waren gebouwd op voormalige verbrandingsinstallaties die begin jaren veertig werden gesloten.

Uit het onderzoek bleek dat monsters verzameld uit een deel van East Durham Park loodniveaus van meer dan 2000 delen per miljoen bevatten, wat meer dan vijf keer hoger is dan de huidige norm van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) voor veilige bodems in kinderspeelplaatsen. Monsters uit Walltown Park bevatten meestal lage loodniveaus, maar ongeveer 10% was zorgwekkend en een paar waren zeer hoog. Aan de andere kant hadden de monsters uit East End Park allemaal een loodgehalte in de bodem onder de huidige EPA-drempel voor de veiligheid van kinderen.

De bevindingen benadrukken de noodzaak van meer monitoring- en mitigatie-inspanningen in parken die zijn gebouwd op voormalige verbrandingsterreinen. Richter benadrukte het belang van het bepalen van besmettingsrisico's en het begrijpen waarom de besmetting op verschillende locaties in verschillende snelheden afneemt. Hij riep op tot grootschalige bemonstering en monitoring, evenals tot het maken van bodemkaarten en bodemloodkaarten in steden in de Verenigde Staten en Canada.

Uit historische onderzoeken blijkt dat ongeveer de helft van alle onderzochte steden in de VS en Canada tussen de jaren dertig en vijftig vast afval verbrandde. De verbrandingsovens verbrandden verschillende soorten afval en afval, waaronder producten die lood bevatten. De overgebleven as, waarin verontreinigende stoffen zoals lood geconcentreerd waren, werd soms verspreid over parken en andere stedelijke ruimtes.

Om de bemonsterings- en monitoringinspanningen te vergemakkelijken, noemde Richter het gebruik van nieuwe technologie, zoals draagbare röntgenfluorescentie-instrumenten. Deze instrumenten kunnen in slechts 20 seconden een voorlopige analyse van bodemmonsters op meerdere metalen, waaronder lood, uitvoeren. Bovendien kunnen historische gegevens over afvalverbranding en asverwijdering helpen hotspots sneller te identificeren.

Over het geheel genomen benadrukt de studie de potentiële gezondheidsrisico's op de lange termijn die gepaard gaan met loodverontreiniging in stedelijke bodems en benadrukt de noodzaak van voortdurende inspanningen om deze risico's te monitoren en te beperken in parken en andere stedelijke ruimtes die op voormalige verbrandingslocaties zijn gebouwd.

Bronnen:

– Brieven over milieuwetenschappen en technologie (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488