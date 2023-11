Een fris perspectief: de voedselwoestijnen van Glasgow transformeren door middel van stadslandbouw

By

Krediet: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Glasgow en de Florida State University heeft een nieuwe aanpak aan het licht gebracht om de 'voedselwoestijnen' van Glasgow aan te pakken en de ongelijkheid terug te dringen. Door zorgvuldige geospatiale analyse ontdekten de onderzoekers dat het introduceren van gemeenschappelijke tuinen en volkstuinen op strategische locaties in de stad de toegang tot verse en betaalbare producten in achtergestelde gebieden aanzienlijk zou kunnen verbeteren.

De studie, getiteld ‘Equalizing urban landbouwtoegang in Glasgow: Een ruimtelijke optimalisatiebenadering’, benadrukt de vele voordelen van stadslandbouw die verder gaan dan alleen de beschikbaarheid van voedsel. Naast het verstrekken van verse producten bevorderen gemeenschapstuinen en volkstuinen de verbindingen met de gemeenschap, wisselen ze kennis uit over voedsel en verbeteren ze het mentale welzijn door middel van buitenactiviteiten.

Momenteel woont slechts 36% van de inwoners van Glasgow binnen 10 minuten lopen van een stedelijke landbouwplek. Uit de analyse bleek dat economisch achtergestelde gebieden aan de rand van de stad doorgaans beperkte toegang hebben tot goedkoop en vers voedsel, wat resulteert in ‘voedselwoestijnen’. Interessant is dat de onderzoekers in Glasgow ongeveer 939 hectare braakliggend en verlaten land aantroffen, waarbij ongeveer 60% van de bevolking binnen een straal van 500 meter van een ongebruikte ruimte woonde.

Door gebruik te maken van modellen voor ruimtelijke optimalisatie heeft het team aangetoond dat het omvormen van slechts 15 verlaten locaties tot stedelijke landbouwknooppunten de toegang tot verse producten zou kunnen vergroten tot 50% van de inwoners van Glasgow, wat een aanzienlijke impact zou hebben op het terugdringen van de voedselongelijkheid. Het opschalen van de inspanningen door het toevoegen van maximaal 60 nieuwe locaties binnen een loopafstand van 10 minuten zou potentieel tot 70% van de stadsbevolking kunnen bedienen, waardoor de ongelijkheid in toegang effectief wordt geëlimineerd.

Dr. Mingshu Wang, co-auteur van de studie, merkte op dat Glasgow voor aanzienlijke uitdagingen staat als gevolg van de beperkte toegang tot betaalbaar, voedzaam voedsel in gebieden met lagere inkomens. Deze datagestuurde benadering van stadsplanning biedt echter veelbelovende oplossingen zonder dat daarvoor substantiële investeringen nodig zijn. Door leegstaand land te herbestemmen tot gemeenschapslandbouwcentra kan Glasgow het Glasgow-effect aanpakken en tegelijkertijd lokale bewoners in staat stellen positieve veranderingen in hun gemeenschap aan te brengen.

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is stadslandbouw?



A: Stadslandbouw verwijst naar de praktijk van het verbouwen, verwerken en distribueren van voedsel in of rond stedelijke gebieden. Hierbij valt te denken aan verschillende vormen zoals gemeenschapstuinen, daktuinen en verticale boerderijen.

Vraag: Wat zijn voedselwoestijnen?



A: Voedselwoestijnen zijn gebieden, doorgaans in wijken met lage inkomens, waar bewoners beperkte toegang hebben tot betaalbaar en voedzaam voedsel, wat vaak resulteert in slechte voedingsgerelateerde gezondheidsresultaten.

Vraag: Hoe kan stadslandbouw gemeenschappen ten goede komen?



A: Stadslandbouw biedt verschillende voordelen voor gemeenschappen, waaronder een betere toegang tot verse en betaalbare producten, sociale verbindingen, kennisuitwisseling over voedsel, verbeterd mentaal welzijn en mogelijkheden voor fysieke activiteit.

Vraag: Wat is ruimtelijke optimalisatiemodellering?



A: Modellering van ruimtelijke optimalisatie is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van wiskundige algoritmen om de beste toewijzing van hulpbronnen of locaties te bepalen op basis van specifieke doelstellingen, beperkingen en ruimtelijke gegevens. In de context van deze studie werd het gebruikt om optimale locaties voor gemeenschappelijke tuinen en volkstuinen te identificeren om de toegankelijkheid te maximaliseren en de voedselongelijkheid te verminderen.

(Bron: Universiteit van Glasgow)