Het detecteren van griezelige infrarood aurora's op Uranus werpt licht op planetaire magnetische velden

Astronomen hebben onlangs het bestaan ​​van griezelig ogende infrarood-aurora's op de planeet Uranus bevestigd, net op tijd voor het Halloween-seizoen. Deze aurora's geven inzicht in het unieke magnetische veld van Uranus en de implicaties ervan voor andere planeten.

Aurora's ontstaan ​​wanneer geladen deeltjes uit de zonnewind en de omgeving van de planeet vast komen te zitten in het magnetische veld en in botsing komen met gasmoleculen in de atmosfeer. Hoewel we bekend zijn met aurora's op aarde, die boven de polen verschijnen, komen ze ook op andere planeten voor. Astronomen hebben ze waargenomen op de reuzenplaneten en zelfs een kleinere versie op Mars. Venus, die geen intrinsiek magnetisch veld heeft, ervaart echter geen soortgelijke verschijnselen. Desondanks kan Venus tijdens intense zonnewinden nog steeds verschijnselen vertonen die lijken op aurora's. Opvallend is dat de gassamenstelling van de atmosfeer van de buitenplaneten verschilt, waardoor hun aurorae in ultraviolette en infrarode golflengten verschijnt.

Vooral Uranus bezit een intrigerend magnetisch veld. In tegenstelling tot de meeste planeten komt het magnetische veld niet voort uit het centrum, maar is het 59 graden verschoven ten opzichte van de rotatieas. Deze verschuiving zorgt ervoor dat de Uranische magnetosfeer asymmetrisch is, wat resulteert in variërende veldsterktes, afhankelijk van de locatie. De Hubble-ruimtetelescoop heeft in 2011 enige poollichtactiviteit op Uranus gedetecteerd, vooral rond de polen.

In september 2006 observeerden wetenschappers van de Universiteit van Leicester met behulp van de NIRSPEC-spectrometer op de Keck II-telescoop de infrarode aurora's op Uranus. Door de uitgezonden golflengten van het H3+ geladen deeltje te analyseren, bepaalden ze variaties in helderheid. Deze variaties geven de temperatuur en dichtheid aan van de atmosferische laag waarin de deeltjes voorkomen.

Verrassend genoeg bleek uit de metingen dat de dichtheid van H3+ toeneemt in de atmosfeer van Uran, terwijl de temperatuur relatief onveranderd blijft. Deze bevinding suggereert een verband tussen de aanwezigheid van infrarode aurora's en de stagnerende temperatuur. Emma Thomas, die het observatieteam leidde, suggereert dat dit inzicht licht zou kunnen werpen op de hoger dan verwachte temperaturen van gasreuzenplaneten zoals Uranus. Het onderzoeksteam theoretiseert dat de energetische aurora's warmte genereren en kanaliseren, waardoor deze van de aurora naar de magnetische evenaar wordt geduwd.

Thomas benadrukt ook de bredere implicaties van deze infrarode aurora's. Omdat exoplaneten die op Neptunus en Uranus lijken vaak worden ontdekt, kan het bestuderen van de aurora van Uranus inzicht verschaffen in de atmosferen en magnetische velden van deze verre werelden en hun geschiktheid voor leven. Bovendien zijn de bevindingen van Uranus relevant voor onze eigen planeet – het fenomeen van de geomagnetische omkering, waarbij de magnetische polen van de aarde omdraaien, blijft grotendeels onderbelicht. Door de dagelijkse verkeerde uitlijning van de rotatie- en magnetische assen van Uranus te bestuderen, kunnen wetenschappers een beter inzicht krijgen in de effecten van een toekomstige poolomkering op het magnetische veld van de aarde en de potentiële impact ervan op communicatie- en navigatiesystemen.

Deze nieuwste studie van Uranische aurora's draagt ​​bij aan dertig jaar aan waarnemingen en verrijkt onze kennis van ijsreuzen-aurora's en planetaire magnetische velden in ons zonnestelsel. Terwijl we de mysteries van Uranus ontrafelen, verdiepen we ons begrip van het universum en onze plaats daarin.

