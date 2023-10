De impact van neutrale waterstof op de ontsnapping van Lyman-Alpha-fotonen in sterrenstelsels uit het reionisatie-tijdperk

Astronomen zijn nog steeds onzeker over het proces en de timing van reionisatie, het moment waarop de waterstof in het universum opnieuw geïoniseerd werd na ongeveer 200 miljoen jaar als neutrale atomen te hebben bestaan. Reionisatie wordt aangedreven door Lyman-continuüm (LyC) fotonen, die de energie hebben om elektronen uit waterstofatomen te slaan. De vraag is: waar kwamen deze LyC-fotonen vandaan? Veel astronomen geloven dat vroege sterrenstelsels een rol hebben gespeeld bij het reïoniseren van het universum.

Tijdens de periode van reïonisatie waren er sterrenstelsels die Lyman-Alpha (Lyα)-straling uitzonden, die vrijkomt wanneer waterstofatomen overgaan van hun eerste aangeslagen toestand naar hun grondtoestand. Niet alle Lyα-fotonen konden echter uit deze sterrenstelsels ontsnappen. Als een Lyα-foton zich naar de rand van een sterrenstelsel verspreidt, kan het ontsnappen en worden gedetecteerd. Als er geen Lyα-fotonen kunnen ontsnappen, suggereert dit dat LyC-fotonen ook niet kunnen ontsnappen, en dat het sterrenstelsel niet heeft bijgedragen aan reionisatie.

De aanwezigheid van neutraal waterstof (HI) in deze sterrenstelsels zou de ontsnapping van Lyα-fotonen en, bijgevolg, LyC-fotonen kunnen hebben belemmerd. Om dit te onderzoeken werd een onderzoek uitgevoerd op een steekproef van sterrenstelsels die tegen het einde van de reionisatie werden waargenomen, waarbij gebruik werd gemaakt van Lyα- en [CII]-emissie (emissie van koolstof die de juiste hoeveelheid energie heeft geabsorbeerd zodat één elektron kan ontsnappen) om hun roodverschuivingen te meten.

De roodverschuivingen van Lyα- en [CII]-emissie in elk sterrenstelsel werden vergeleken. De onderzoekers ontdekten dat de snelheidsverschuiving tussen de twee emissietypen, bekend als de Lyα-snelheidsverschuiving, positief gecorreleerd was met de HI-gasmassa in sterrenstelsels uit het tijdperk van reionisatie. Dit suggereert dat de ontsnapping van Lyα in deze sterrenstelsels wordt beïnvloed door de totale HI-gasinhoud, en niet door lokale regio's.

De bevindingen geven aan dat een toenemende overvloed aan HI-gas het voor Lyα-fotonen moeilijker maakt om te ontsnappen, wat ook het ontsnappen van LyC-ioniserende fotonen belemmert. Dit suggereert dat het bestuderen van de totale HI-inhoud van sterrenstelsels inzicht kan verschaffen in het proces van reionisatie van het universum.

Toekomstige waarnemingen met de James Webb Space Telescope (JWST) zullen naar verwachting gegevens van hogere kwaliteit opleveren over oude sterrenstelsels uit het reïonisatietijdperk, waardoor een beter inzicht ontstaat in deze belangrijke periode in de geschiedenis van het universum.

Bronnen: Lauren Elicker, Universiteit van Cincinnati