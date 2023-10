Nieuwe sterrenvolgsensoren maken detectie van satellietafval mogelijk

Er worden sterrenvolgsensoren ontwikkeld om satellieten te helpen gevaarlijk orbitaal puin te detecteren dat niet vanaf de grond kan worden gezien. Star trackers gebruiken de bekende positie van sterren om satellieten in de juiste richting te houden. Arcsec, een Belgische specialist in ruimtevaartuigcomponenten, werkt samen met het Portugese ruimteverkeersbeheerbedrijf NeuraSpace om een ​​puin-spotting-startracker te ontwikkelen die naar verwachting tegen 2025 in de ruimte zal worden gedemonstreerd. Door de sensoren van Arcsec te combineren met de bestaande gegevens van NeuraSpace uit openbare bronnen en grondtelescopen Dankzij partnerschappen zal de Portugese onderneming veel kleiner orbitaal puin kunnen opsporen. Ondertussen heeft Redwire, gevestigd in Jacksonville, Florida, een sterrenvolger ontwikkeld die puin kan detecteren en die naar verwachting binnen de komende zes maanden in een baan om de aarde zal komen. Andere fabrikanten onderzoeken ook de ontwikkeling van stertrackers voor het detecteren van puin.

Eén toepassing van stertrackers bij het detecteren van puin is het in beeld brengen van niet-coöperatieve objecten in de directe nabijheid van ruimtevaartuigen. True Anomaly, een in Denver gevestigde satellietmaker, is van plan Redwire SpectraTRAC-sterrentrackers en -camera's te gebruiken voor ruimtevaartuigen die voor dit doel zijn bedoeld. Luis Gomes, CEO van kleine satellietspecialist AAC Clyde Space, legt uit dat sterrenvolgers al niet-hemelse objecten kunnen detecteren, maar dat deze gegevens doorgaans worden genegeerd om de rekenkracht aan boord te sparen.

Arcsec onderzoekt ook manieren om sterrenvolgers die zich al in een baan om de aarde bevinden, achteraf uit te rusten om puin te detecteren. Het bedrijf heeft tot nu toe vijftig sterrentrackers geleverd, voornamelijk aan commerciële cubesats in een lage baan om de aarde. Het overtuigen van Star Tracker-klanten om ook puin op te sporen zou wat extra kosten met zich meebrengen, maar zou het merkimago van de operators kunnen verbeteren. De samenwerking tussen Arcsec en NeuraSpace biedt een stimulans voor gebruikers van sterrentrackers om puinwaakhonden te worden, omdat klanten betere service en inzichten zouden krijgen van het ruimteverkeersbeheerplatform.

