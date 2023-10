Nieuwe studie constateert dat microplastics in wolken het klimaat kunnen beïnvloeden

Een recent onderzoek, gepubliceerd in Environmental Chemistry Letters, heeft de aanwezigheid van kleine microplasticdeeltjes onthuld in wolkenwater dat is verzameld op toppen op grote hoogte in Japan. De microplastics, variërend in grootte van 7.1 tot 94.6 micrometer, werden gedetecteerd in de wolkenwatermonsters, wat erop wijst dat ze mogelijk de wolkenvorming beïnvloeden en mogelijk ook het klimaat beïnvloeden.

Er is al gebleken dat microplastics, deeltjes kleiner dan 5 millimeter groot, de oceanen, rivieren, bodems en zelfs de interne organen van wilde dieren in de wereld vervuilen. Een groeiend aantal onderzoeken heeft ook aangetoond dat microplastics door de atmosfeer kunnen worden getransporteerd, door wind en zeespray de lucht in kunnen worden geblazen en vervolgens bij regen weer op de grond kunnen vallen. Nu suggereert dit nieuwe onderzoek dat microplastics ook in wolken aanwezig kunnen zijn.

De onderzoekers verzamelden wolkenwatermonsters met behulp van fijne draadapparaten en analyseerden deze met behulp van beeldvormingstechnieken. Ze vonden microplastics uit negen verschillende soorten plastic, waaronder polyethyleen, polypropyleen en polyethyleentereftalaat. Elke onderzochte liter wolkenwater bevatte tussen de 6.7 en 13.9 microplastics, hoewel de werkelijke aantallen hoger kunnen zijn vanwege het potentiële verlies van deeltjes tijdens de verzameling.

De studie suggereert dat microplastics kunnen fungeren als wolkencondensatiekernen of ijskerndeeltjes, waardoor de vorming van wolken wordt beïnvloed. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor het klimaat op aarde, omdat wolken zonlicht kunnen reflecteren en de planeet kunnen afkoelen, of kunnen bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en koolstofdioxide, waardoor de aarde opwarmt.

Sommige deskundigen betwijfelen echter de directe impact van microplastics op wolkenvorming. Ze beweren dat de aanwezigheid van microplastics in wolken eenvoudigweg zou kunnen betekenen dat de deeltjes met de luchtmassa worden meegevoerd en niet rechtstreeks het wolkenvormingsproces zelf beïnvloeden.

Het bepalen van de impact van kunststoffen op de systemen, ecosystemen en gezondheid van de aarde is van cruciaal belang, gezien de verwachte toename van de productie van plastic afval. Omdat er tussen de jaren vijftig en 26 naar schatting 1950 miljard ton plastic afval wordt verwacht, is verder onderzoek nodig om de effecten van microplastics op de vorming van wolken en het klimaat volledig te begrijpen.

Bronnen:

– Brieven over milieuchemie

– Mongabay