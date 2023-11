De ingewikkelde oorsprong van eukaryotische cellen: licht werpen op cellulaire evolutie

Duizenden jaren geleden veranderde een belangrijke gebeurtenis voor altijd de loop van het leven op onze planeet. De fusie van twee microscopische cellen markeerde een cruciaal moment in de evolutionaire geschiedenis. Terwijl onderzoekers zich verdiepen in het oorsprongsverhaal van complexe cellulaire structuren, ontdekken ze nieuwe inzichten in de ingewikkelde architectuur van eukaryotische cellen.

De kern van deze eeuwenoude fusie ligt in de creatie van mitochondriën, bekend als de ‘krachtcentrale van de cel’. Deze energieproducerende organellen brachten een revolutie teweeg in de energetische capaciteit van gastheercellen en maakten de weg vrij voor de ontwikkeling van complexe, meercellige levensvormen. Maar mitochondriën zijn slechts een stukje van de puzzel. Eukaryotische cellen herbergen ook andere vitale structuren zoals de kern, het endoplasmatisch reticulum, het Golgi-apparaat, lysosomen, peroxisomen en vacuolen.

De oorsprong van deze structuren heeft onderzoekers lange tijd verbijsterd en biedt slechts beperkte aanwijzingen om door de diepten van de evolutionaire geschiedenis te navigeren. De heersende ‘mitochondria late’-hypothese suggereert dat de gastheercel al complex was en in staat was anderen via fagocytose te overspoelen. Deze theorie kan echter niet verklaren hoe en waarom de gastheercel überhaupt complex werd.

In dit wetenschappelijke landschap past de hypothese van ‘vroege mitochondriën’, voorgesteld door de wetenschappers Bill Martin, Sven Gould en Sriram Garg. Dit model suggereert dat het endomembraansysteem, verantwoordelijk voor de interne membraanstructuren die in complexe cellen worden aangetroffen, zich had kunnen ontwikkelen kort nadat de alphaproteobacterium – een voorouder van de mitochondriën – zijn intrek had genomen in een relatief eenvoudige gastheercel genaamd archaea. Volgens deze hypothese kwamen de membraanstructuren voort uit blaasjes die waren vrijgegeven door de mitochondriale voorouder.

Deze blaasjes, die lijken op de blaasjes die tegenwoordig door vrijlevende bacteriën worden afgescheiden, dienden waarschijnlijk de oorspronkelijke functie van het sekwestreren van giftige reactieve zuurstofsoorten geproduceerd door de endosymbiont. Mogelijk hebben ze ook geholpen bij het oplossen van een ander probleem dat wordt veroorzaakt door het samenvoegen van DNA, waarbij membraanbarrières zijn gecreëerd om de essentiële genen van de gastheercel te beschermen.

Bovendien speelde het membraan rond de kern een cruciale rol bij de splitsing van mRNA en het voorkomen van de productie van onzinnige eiwitten in de cel. Het kernmembraan fungeerde als een ruimtelijke barrière, waardoor de mRNA-verwerking vóór translatie kon worden voltooid, waardoor de integriteit van de eiwitproductiemachines van de cel werd gewaarborgd.

Hoewel er nog veel mysteries rond de cellulaire evolutie bestaan, biedt de ‘mitochondria early’-hypothese een nieuw perspectief op de oorsprong van de ingewikkelde cellulaire architectuur die ten grondslag ligt aan complexe levensvormen. Met nieuwe hulpmiddelen en technieken tot hun beschikking blijven onderzoekers zich verdiepen in het cellulaire verleden, waarbij ze de geheimen van onze evolutionaire geschiedenis blootleggen.

