Australië ontwikkelt op CRISPR gebaseerd diagnostisch hulpmiddel voor de detectie van Monkeypox-virussen

Onderzoekers in Australië hebben een baanbrekend diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld, MPXV-CRISPR, voor de detectie van het apenpokkenvirus (MPXV). Deze tool, de eerste in zijn soort in Australië, maakt gebruik van CRISPR-technologie om het virus met opmerkelijke precisie en snelheid te detecteren. Het onderzoek, een gezamenlijke inspanning onder leiding van het Peter Doherty Institute for Infection and Immunity en het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, werd gepubliceerd in The Lancet Microbe.

Hoewel CRISPR-technologie vooral bekend staat om zijn mogelijkheden op het gebied van genoombewerking, is het onlangs uitgegroeid tot een krachtig hulpmiddel voor diagnostische doeleinden. MPXV-CRISPR is ontworpen om zich te richten op specifieke genetische sequenties die alleen in het MPXV-virus voorkomen. Dr. Soo Jen Low van de Universiteit van Melbourne, een van de co-eerste auteurs van het onderzoek, legde uit dat op CRISPR gebaseerde diagnostische hulpmiddelen fungeren als supernauwkeurige detectives, die snel genetisch materiaal identificeren dat geassocieerd is met specifieke pathogenen.

De MPXV-CRISPR-tool is geprogrammeerd om het virus te herkennen aan de hand van ‘gidsen’ op basis van een database van 523 MPXV-genomen. Wanneer viraal DNA aanwezig is in een klinisch monster, wordt het CRISPR-systeem naar het doel geleid en een signaal afgegeven dat de aanwezigheid van het virus aangeeft. De gevoeligheids- en precisieniveaus van deze testmethode zijn vergelijkbaar met de gouden standaard PCR-methoden, maar met het voordeel dat ze in een fractie van de tijd resultaten opleveren.

Een van de baanbrekende kenmerken van MPXV-CRISPR is de snelheid waarmee het een diagnose kan stellen. Traditionele apenpokkendiagnostiek is vaak afhankelijk van gecentraliseerde laboratoriuminstellingen, wat kan resulteren in vertragingen van enkele dagen voordat testresultaten beschikbaar zijn. MPXV-CRISPR kan het virus daarentegen in slechts 45 minuten detecteren, waardoor snelle detectie ter plaatse mogelijk is.

Het onderzoeksteam werkt nu aan het aanpassen van MPXV-CRISPR tot een draagbaar apparaat dat kan worden ingezet op zorgpunten in het hele land. Dit zou een snellere en toegankelijkere diagnose mogelijk maken, vooral in afgelegen gebieden of op plaatsen met beperkte middelen. Het team heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in het beheer van apenpokken, de resultaten voor patiënten te verbeteren en de reactie van de volksgezondheid op toekomstige uitbraken te verbeteren.

Bij de onderzoekssamenwerking waren het Peter Doherty Institute, het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, het Melbourne Sexual Health Centre en Monash University betrokken.

Bronnen:

– De Lancet-microbe

– Peter Doherty Instituut voor infectie en immuniteit

– Walter en Eliza Hall Instituut voor Medisch Onderzoek