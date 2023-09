Introductie van MPXV-CRISPR: een revolutionair diagnostisch hulpmiddel voor het Monkeypox-virus

Een team van wetenschappers van het Peter Doherty Institute for Infection and Immunity en het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research heeft een baanbrekend diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld, genaamd MPXV-CRISPR. Deze tool, gepubliceerd in The Lancet Microbe, maakt gebruik van CRISPR-technologie om het apenpokkenvirus (MPXV) snel en nauwkeurig in klinische monsters te detecteren, waarmee bestaande diagnostische methoden worden overtroffen. Het richt zich specifiek op genetische sequenties die uniek zijn voor MPXV, waardoor het de eerste op CRISPR gebaseerde diagnostische methode in zijn soort in Australië is.

CRISPR-technologie, bekend om zijn genoombewerkingsmogelijkheden, wordt nu gebruikt voor diagnostische doeleinden. Dr. Soo Jen Low, onderzoeksfunctionaris bij het Doherty Institute en mede-eerste auteur van de studie, beschrijft op CRISPR gebaseerde diagnostiek als nauwkeurige detectives die specifieke aanwijzingen identificeren die verband houden met de aanwezigheid van ziekteverwekkers. In het geval van MPXV-CRISPR is het ‘geprogrammeerd’ om het virus te herkennen door middel van technische gidsen die zich binden aan specifieke delen van het virale DNA.

Wanneer viraal DNA wordt gedetecteerd in een klinisch monster, wordt het CRISPR-systeem naar het doel geleid en een signaal afgegeven om de aanwezigheid van het virus aan te geven. Deze diagnostische methode bereikt een vergelijkbare gevoeligheid en precisie als de gouden standaard PCR-methoden, maar in een fractie van de tijd.

Een van de baanbrekende kenmerken van MPXV-CRISPR is de snelheid waarmee een diagnose wordt gesteld. Bij de huidige apenpokkendiagnostiek duurt het vaak dagen voordat resultaten worden opgeleverd, terwijl MPXV-CRISPR het virus in slechts 45 minuten kan detecteren. Het team werkt momenteel aan het aanpassen van deze technologie tot een draagbaar apparaat dat kan worden gebruikt voor detectie ter plaatse van het apenpokkenvirus in verschillende gezondheidszorginstellingen.

Dr. Shivani Pasricha, Senior Research Officer bij het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research en co-senior auteur van de studie, benadrukt de potentiële impact van MPXV-CRISPR op de volksgezondheid. Door de toegang tot snelle en betrouwbare diagnoses te verbeteren, vooral in gebieden met beperkte middelen of afgelegen locaties, zou deze gedecentraliseerde benadering van testen de behandeling kunnen versnellen en de resultaten voor de patiënt kunnen verbeteren.

Bij de samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen waren het Doherty Institute, het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, het Melbourne Sexual Health Centre en Monash University betrokken.

Bron:

– Soo Jen Low et al., Snelle detectie van het apenpokkenvirus met behulp van een CRISPR-Cas12a-gemedieerde test: een laboratoriumvalidatie- en evaluatiestudie, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9