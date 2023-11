Het blootleggen van de diverse en evolutionaire geschiedenis van krokodillen

Krokodillen, met hun stoere gepantserde huid en roofzuchtige gewoonten, roepen vaak gedachten op aan oude beesten die miljoenen jaren grotendeels onveranderd zijn gebleven. Recent onderzoek heeft echter een veel dynamischer en diverser evolutionair verleden voor deze fascinerende wezens onthuld.

Hoewel er momenteel ongeveer 28 levende krokodillensoorten bekend zijn, vertegenwoordigt dit slechts een fractie van de diverse groep die door de geschiedenis heen heeft bestaan. Twee nieuwe onderzoeken hebben licht geworpen op de oorsprong van krokodilachtigen en hun wijdverbreide verspreiding over de hele wereld, evenals op de ontwikkeling van hun karakteristieke langzame groei.

Volgens deze studies is de grotere moderne groep krokodilachtigen waarschijnlijk ongeveer 145 miljoen jaar geleden in Europa ontstaan. Van daaruit liepen hun voorouders uiteen in verschillende geslachten, waarbij krokodillen het vermogen ontwikkelden om zout water te verdragen. Door deze aanpassing konden ze zich over de hele wereld verspreiden, terwijl alligators beperkt bleven tot zoetwateromgevingen. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in Royal Society Open Science.

“Dankzij het vermogen van krokodillen om zoutwaterlichamen over te steken, zijn ze geografisch veel wijder verspreid dan alligators”, legt professor Paul Barrett uit, een paleontoloog van het Natural History Museum die bij het onderzoek betrokken is. “Verschillende subgroepen van krokodillen hebben gedijen en zijn ontstaan ​​in verschillende regio’s.”

Naast het traceren van de evolutionaire geschiedenis en verspreiding van krokodillen, onderzocht het onderzoek ook hun unieke groeipatronen. De langzame groeisnelheid die bij moderne krokodillen werd waargenomen, bleek een secundaire aanpassing te zijn die bij hun verre verwanten niet bestond. Deze studie, opgenomen in Current Biology, onthulde ook dat krokodillen en vogels, die nauw verwant zijn, al meer dan 220 miljoen jaar contrasterende fysiologische strategieën vertonen.

De rijke en gevarieerde evolutionaire geschiedenis van krokodilachtigen omvat fascinerende wezens die aanzienlijk verschillen van hun huidige tegenhangers. Sommige oude krokodillen waren planteneters, bezaten complexe tanden die leken op zoogdieren en voedden zich waarschijnlijk met verschillende soorten fruit, knollen en varens. Andere soorten hadden mariene aanpassingen, zoals vinnen in plaats van voeten en gestroomlijnde lichamen. Dit toont aan dat krokodilachtigen door hun geschiedenis heen een reeks ecologische niches hebben verkend.

Door deze diversiteit te bestuderen krijgen onderzoekers inzicht in de gevarieerde levensgeschiedenis van krokodillen. Hoewel grote reptielen vaak worden geassocieerd met langzame groei, waren oude krokodillen in werkelijkheid snelgroeiend en actief. De overgang naar langzamere groei vond plaats in een later stadium van hun evolutie en wordt niet uitsluitend toegeschreven aan hun semi-aquatische levensstijl.

Hoewel er nog veel vragen bestaan ​​over de specifieke oorzaken van vertraagde groei en evolutionaire veranderingen bij krokodillen, biedt dit onderzoek een dieper inzicht in hun fascinerende geschiedenis en de opmerkelijke aanpassingen die ze in de loop van de tijd hebben ontwikkeld.

(Bron: National Geographic)