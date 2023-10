Het ontsluiten van de geheimen van celgedrag op zachte substraten: een paradigmaverschuiving in de mechanobiologie

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Turku en het Turku Bioscience Center heeft, in samenwerking met Misvik Biology Ltd, een baanbrekende methode ontwikkeld om te bestuderen hoe kankercellen zich gedragen in zowel zachte als stijve weefselomgevingen. De traditionele overtuiging is dat cellen de neiging hebben zich te verspreiden en meer te groeien op stijvere oppervlakken. Deze studie daagt deze veronderstelling echter uit en opent nieuwe wegen voor onderzoek in de kankerbiologie en weefselmanipulatie.

Het team gebruikte computermodellen en een breed scala aan groeiomstandigheden om het celgedrag op zachte en stijve oppervlakken tot in detail te vergelijken. Ze gebruikten een geautomatiseerde machine om verschillende eiwitmengsels op deze oppervlakken te microprinten, waarbij ze de eiwitten nabootsten die de cellen in het lichaam omringen en informatie verschaffen over de weefselomgeving.

De bevindingen van het onderzoek toonden aan dat de juiste combinatie van eiwitten de celgroei op zachte oppervlakken kan ondersteunen, wat cruciale overlevingssignalen oplevert. Dit daagt het bestaande paradigma uit en biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek in zowel kankerbiologie als weefselmanipulatie. Het onderzoeksteam is van mening dat ze door het gebruik van meer diverse eiwitmengsels in de celcultuur een meer fysiologische omgeving buiten het lichaam kunnen creëren, waardoor een effectievere modellering van zieke en gezonde toestanden mogelijk wordt.

Dit onderzoek heeft ook licht geworpen op hoe cellen zich effectief kunnen hechten, functioneren en signalen kunnen geven op zachte substraten. Het heeft een fundamentele verandering teweeggebracht in ons begrip van de mechanobiologie. Deze inzichten hebben het potentieel om ons begrip van de progressie van kanker te verbeteren en nieuwe strategieën voor weefselmanipulatie te ontwikkelen.

Over het geheel genomen heeft deze studie belangrijke kennis aan het licht gebracht over celgedrag op zachte substraten, bestaande overtuigingen uitgedaagd en nieuwe wegen geopend voor toekomstig onderzoek op het gebied van kankerbiologie en weefselmanipulatie.

Bron:

– James RW Conway et al, Gedefinieerde extracellulaire matrixcomposities ondersteunen stijfheidsongevoelige celverspreiding en adhesiesignalering, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).