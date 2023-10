Een nieuwe methode om de uitdijingssnelheid van het heelal te meten

Astronomen van het Niels Bohr Instituut stellen een nieuwe methode voor om meningsverschillen over het meten van de uitdijingssnelheid van het heelal aan te pakken. De uitdijing van het heelal is een fundamenteel concept in de kosmologie, en het nauwkeurig meten van deze snelheid, bekend als de constante van Hubble, is cruciaal voor ons begrip van de kosmos.

Momenteel worden twee primaire methoden gebruikt om de expansiesnelheid te meten, maar deze leveren enigszins verschillende resultaten op. Deze discrepantie, bekend als het ‘Hubble-probleem’, heeft astrofysici ertoe aangezet om naar alternatieve benaderingen te zoeken.

De onderzoekers stellen voor om kilonovae, explosies die het gevolg zijn van het samensmelten van neutronensterren, te gebruiken als middel om de afstanden tot sterrenstelsels te meten. Kilonovae zijn opmerkelijk symmetrisch, en door hun eenvoud kunnen astronomen de hoeveelheid licht afleiden die ze uitstralen. Door deze helderheid te vergelijken met de hoeveelheid licht die de aarde bereikt, kunnen onderzoekers de afstand berekenen tot sterrenstelsels met kilonovae.

Deze nieuwe methode biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele methoden. Er is bijvoorbeeld geen kalibratie van andere sterren, zoals Cepheïden, nodig om afstanden te bepalen. De onderzoekers hebben deze methode getest met behulp van een kilonova die in 2017 is ontdekt en hebben een Hubble-constante verkregen die dichter bij de achtergrondstralingsmethode ligt.

Hoewel deze voorlopige bevindingen veelbelovend zijn, zijn er meer gevallen nodig voor validatie. Als de kilonova-methode echter het Hubble-probleem met succes oplost, zou dit een doorbraak kunnen betekenen in ons begrip van de uitdijing van het heelal.

Bronnen:

– Niels Bohr Instituut: [Bron-URL invoegen]

– Supernova: een stellaire explosie die plaatsvindt tijdens de laatste fasen van de evolutie van een massieve ster.

– Kosmische achtergrondstraling: de reststraling van de oerknal, die het hele heelal doordringt.