Nieuwe wegen voor eiwitafbraak ontsluiten: een venster op therapeutisch potentieel

Eiwitten kunnen zowel nuttig als schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Hoewel ze een cruciale rol spelen bij de spijsvertering en het spierherstel, kunnen bepaalde eiwitten ook bijdragen aan ziekten zoals kanker en de ziekte van Alzheimer. Traditionele therapeutische benaderingen omvatten het blokkeren van de actieve plaats van een eiwit om de interactie met cellen te voorkomen. Onderzoekers van Stanford University hebben onlangs echter een nieuwe route ontdekt die een alternatieve methode voor eiwitafbraak biedt.

In een baanbrekende studie gepubliceerd in Science hebben scheikundigen van Stanford zich verdiept in de innerlijke werking van lysosomen, de cellulaire ‘houtversnipperaars’ die verantwoordelijk zijn voor het afbreken van eiwitten. Door te begrijpen hoe eiwitten naar lysosomen worden vervoerd, hebben de onderzoekers de deur geopend voor de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor leeftijdsgebonden aandoeningen, auto-immuunziekten en zelfs therapieresistente kankers.

De studie concentreerde zich op lysosomale targeting chimeren (LYTAC's), die gebruik maken van de natuurlijke afbraakmachines van de cel om schadelijke eiwitten te markeren en te elimineren. Deze LYTAC's kunnen eiwitten identificeren en targeten die aanwezig zijn op het membraan van een cel of in de omgeving ervan, waardoor een uitgebreidere eiwitafbraak mogelijk wordt. Hoewel LYTAC's veelbelovend zijn gebleken, varieerde hun succespercentage en werden de onderliggende mechanismen niet volledig begrepen.

Via een genetisch CRISPR-scherm identificeerde het onderzoeksteam nieuwe cellulaire componenten die de LYTAC-efficiëntie beïnvloeden. Ze ontdekten bijvoorbeeld een verband tussen het niveau van neddylated cullin 3 (CUL3) en de werkzaamheid van LYTAC. Hogere niveaus van genedyleerd CUL3 correleerden met een verhoogde effectiviteit van LYTAC. Deze ontdekking zou mogelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van een test die de respons van patiënten op LYTAC-therapie voorspelt.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat eiwitten die mannose-6-fosfaten (M6P's) dragen, LYTAC's kunnen belemmeren hun functie uit te voeren. Deze suikers hechten zich aan eiwitten die bestemd zijn voor lysosomale afbraak en bezetten de receptoren waarmee LYTAC's zich moeten binden. Door de biosynthese van M6P te verstoren waren er meer onbezette receptoren beschikbaar op het celoppervlak, waardoor de effectiviteit van LYTAC’s werd vergroot.

De bevindingen uit deze studie hebben aanzienlijke implicaties voor de ontdekking van geneesmiddelen en de ontwikkeling van therapieën die gebruik maken van de natuurlijke eiwitafbraakroutes van het lichaam. Door te begrijpen hoe eiwitten worden afgebroken, kunnen onderzoekers effectievere behandelingen voor verschillende ziekten ontwerpen. Deze inzichten werpen licht op een voorheen onontgonnen gebied van de biologie en benadrukken het potentieel voor het benutten van cellulaire processen om schadelijke eiwitten te bestrijden.

FAQ

Wat zijn lysosomen?

Lysosomen zijn cellulaire organellen die verantwoordelijk zijn voor het afbreken van eiwitten en andere cellulaire afvalmaterialen.

Wat is de traditionele aanpak voor het targeten van eiwitten?

De traditionele aanpak omvat het blokkeren van de actieve plaats van een eiwit om de interactie met cellen te voorkomen.

Wat zijn LYTAC's?

LYTAC's, of lysosomale doelgerichte chimeren, zijn therapeutische middelen die gebruik maken van cellulaire afbraakmachines om schadelijke eiwitten te markeren en te elimineren.

Hoe werken LYTAC's?

LYTAC's binden zich aan specifieke receptoren op het celoppervlak en shuttle-eiwitten voor afbraak in lysosomen.

Wat zijn mannose-6-fosfaten (M6P's)?

M6P's zijn suikermoleculen die zich hechten aan eiwitten die bestemd zijn voor afbraak in lysosomen.

Bron: Science (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249