Nieuwe inzichten in de voortplanting van vleermuizen: paring zonder introductie

In de wereld van de voortplanting van zoogdieren is de veronderstelling altijd geweest dat bij paring sprake is van intromissie: het ene zoogdier penetreert het andere met zijn penis. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat mannelijke laatvliegervleermuizen een andere aanpak hebben gekozen en de regels voor het paren van zoogdieren hebben herschreven. Deze vleermuizen hanteren een paringsstijl die meer aan vogels doet denken dan aan hun harige tegenhangers.

De studie, geleid door dr. Nicolas Fasel, onderzocht het paargedrag van laatvliegers (Eptesicus serotinus) en deed een verrassende ontdekking. In plaats van hun penis te gebruiken voor intromissie, gebruiken mannelijke serotinevleermuizen hem als een ‘copulerende arm’. Ze raken hun geslachtsdelen samen met de vulva van het vrouwtje, wat resulteert in een unieke paringsmethode die meer op vogels lijkt dan enig ander bekend zoogdier. Deze bevinding daagt ons begrip van paringsnormen uit en toont de fascinerende aanpassingen die kunnen optreden in de strijd tussen de seksen.

Het team observeerde urenlang videomateriaal van een Nederlandse kerk die bezocht werd door laatvliegers en observeerde ook gevangen vleermuizen in een Oekraïens vleermuizenrehabilitatiecentrum. Uit deze observaties merkten ze dat mannelijke laatvliegers een met haar bedekte ‘hartvormige’ structuur op het puntje van hun penis hebben wanneer ze volledig rechtop staan. Deze structuur functioneert als een copulatiearm en herpositioneert het staartmembraan van het vrouwtje, zodat mannetjes de ideale paringspositie kunnen vinden.

Copulatiesessies tussen mannelijke en vrouwelijke laatvliegers kunnen gemiddeld 53 minuten duren, en sommige duren langer dan een halve dag. Deze langere duur is waarschijnlijk te wijten aan de unieke aard van hun paringsstijl.

De ontdekking van dit onconventionele paargedrag bij laatvliegers werpt licht op het concept van seksueel conflict, waarbij mannetjes en vrouwtjes van dezelfde soort evolueren als reactie op elkaars pogingen om voordeel te behalen. In het geval van laatvliegers is de structuur van hun geslachtsdelen geëvolueerd als reactie op de verdedigingsmechanismen die door vrouwtjes worden gebruikt om ongewenste vrijers af te weren.

In de toekomst willen onderzoekers het copulatiegedrag bij andere soorten vleermuizen onderzoeken en zich verdiepen in de meer geheimzinnige aspecten van de voortplanting van vleermuizen. Dit nieuwe inzicht in het paringsgedrag van vleermuizen opent spannende wegen voor verder onderzoek naar de wonderen van de voortplanting van dieren.

FAQ

Vraag: Hoe paren mannelijke serotinevleermuizen?

A: Mannetjesserotinevleermuizen gebruiken hun penis als een “kopulatiearm” door met hun geslachtsdelen de vulva van het vrouwtje aan te raken.

Vraag: Hoe lang duren paringssessies voor laatvliegers?

A: Paringsessies tussen mannelijke en vrouwelijke laatvliegers duren gemiddeld 53 minuten, maar kunnen soms langer dan een halve dag duren.

Vraag: Wat zijn seksuele conflicten?

A: Seksuele conflicten verwijzen naar de evolutionaire veranderingen die optreden tussen mannetjes en vrouwtjes van dezelfde soort terwijl ze strijden om reproductief succes.

Vraag: Hoe is de structuur van de mannelijke geslachtsorganen van de Serotine-vleermuis geëvolueerd?

A: De structuur van de mannelijke genitaliën van de laatvlieger is geëvolueerd om de verdedigingsmechanismen van vrouwtjes te overwinnen. De vergrote penis helpt bij het herpositioneren van het staartmembraan van het vrouwtje om de paring te vergemakkelijken.