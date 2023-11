De fascinerende wereld van schimmelcarnivory: hoe een roofdier prooien vangt en verteert

By

Een recente studie heeft nieuwe inzichten opgeleverd in de ingewikkelde moleculaire processen die betrokken zijn wanneer een vleesetende schimmel zijn prooi vangt en consumeert. Het onderzoek richtte zich op Arthrobotrys oligospora, een schimmelsoort die doorgaans voedingsstoffen haalt uit rottend organisch materiaal, maar zijn toevlucht kan nemen tot predatie wanneer hij wordt geconfronteerd met uithongering of de aanwezigheid van wormen in de buurt.

Hoewel eerdere studies enig licht hebben geworpen op de biologie van de relaties tussen roofdier en prooi bij schimmels, zijn de moleculaire details van dit proces grotendeels onbekend gebleven. Om deze kenniskloof aan te pakken, heeft een team onder leiding van Hung-Che Lin van Academia Sinica in Taipei een reeks laboratoriumexperimenten uitgevoerd met behulp van de nematodenworm Caenorhabditis elegans.

Met behulp van een techniek genaamd RNAseq analyseerden de onderzoekers de activiteit van verschillende genen in A. oligospora in verschillende stadia van predatie. Ze ontdekten verschillende belangrijke biologische processen die een cruciale rol lijken te spelen in het roofzuchtige gedrag van deze schimmel.

De bevindingen suggereren dat wanneer A. oligospora een worm detecteert, er een toename is in de DNA-replicatie en de ribosoomproductie. Vervolgens vindt er een opregulatie plaats van genen die coderen voor eiwitten die betrokken zijn bij de vorming en functie van de val, waaronder uitgescheiden wormadhesieve eiwitten en een nieuw geïdentificeerde familie van eiwitten die “trap-verrijkte eiwitten” (TEP) worden genoemd.

Tenslotte, zodra A. oligospora de filamenteuze structuren in de worm heeft uitgebreid om deze te verteren, worden genen die coderen voor verschillende enzymen die bekend staan ​​als proteasen actiever, met name een groep die bekend staat als metalloproteasen. Deze proteasen zijn verantwoordelijk voor het afbreken van eiwitten, wat hun rol bij de vertering van wormen aangeeft.

Deze bevindingen bieden niet alleen een dieper inzicht in de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de predatie van A. oligospora, maar leggen ook de basis voor toekomstig onderzoek naar andere interacties tussen schimmels en prooien.

FAQ:

Vraag: Wat is RNAseq?

A: RNAseq is een techniek die wordt gebruikt om genexpressie te analyseren door het niveau van RNA-moleculen in een monster te meten. Het biedt waardevolle inzichten in de activiteit van verschillende genen op verschillende tijdstippen.

Vraag: Wat zijn proteasen?

A: Proteasen zijn enzymen die verantwoordelijk zijn voor het afbreken van eiwitten in kleinere peptiden of aminozuren. Ze spelen een essentiële rol in verschillende biologische processen, waaronder de spijsvertering.

Vraag: Wat is metalloprotease?

A: Metalloproteasen zijn een klasse proteasen die metaalionen, zoals zink, nodig hebben voor hun enzymatische activiteit.

Bron: phys.org