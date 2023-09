Bacteriële motoren begrijpen: implicaties voor efficiënte nanomachines

Onderzoekers van Nagoya University, Osaka University en Nagahama Institute of Bio-Science and Technology hebben belangrijke ontdekkingen gedaan met betrekking tot de voortbeweging van bacteriën en de mogelijke toepassingen ervan bij de ontwikkeling van nanomachines. Het team, onder leiding van professor emeritus Michio Homma en professor Seiji Kojima, identificeerde de rol van het FliG-molecuul in de flagellaire laag, of de ‘motor’ van bacteriën.

De flagellaire motor in bacteriën heeft een rotor en een stator. De stator fungeert als motor, terwijl de rotor draait op basis van de overdracht van de rotatie van de stator. Dit mechanisme zorgt ervoor dat bacteriën vooruit of achteruit kunnen bewegen. De C-ring, een eiwitcomplex, regelt deze beweging. Het FliG-molecuul in de C-ring fungeert als een koppeling en vergemakkelijkt de omschakeling tussen voorwaartse en achterwaartse beweging.

De onderzoekers onderzochten de G215A-mutant van het FliG-molecuul, die een permanente rotatie van de motor met de klok mee veroorzaakt. Door hun onderzoek ontdekte het team dat veranderingen in de FliG-structuur en de interactie van watermoleculen eromheen verantwoordelijk zijn voor de beweging met de klok mee. Deze veranderingen treden ook op in de normale vorm van FliG wanneer deze met de klok mee draait. Door de structurele verschillen kunnen bacteriën schakelen tussen voorwaartse en achterwaartse bewegingen als reactie op hun omgeving.

Het begrijpen van de fysieke eigenschappen van het FliG-eiwit is een doorbraak in het begrijpen van het moleculaire mechanisme van rotatieschakeling in motoren. De bevindingen maken de weg vrij voor de ontwikkeling van compacte motoren met een hogere energieomzettingsefficiëntie. Deze kennis kan worden toegepast bij het ontwerpen van kunstmatige nanomachines die nauwkeurige controle hebben over hun rotatie. Deze ontwikkelingen hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen op verschillende gebieden, zoals de geneeskunde en het ontwerp van kunstmatig leven.

De studie, gepubliceerd in iScience, markeert een belangrijke stap voorwaarts in ons begrip van bacteriële motoren en hun potentiële implicaties voor de ontwikkeling van efficiëntere nanomachines. Het opent nieuwe wegen voor onderzoek op het gebied van nanotechnologie en engineering en biedt opwindende mogelijkheden voor toekomstige technologische vooruitgang.

Bron:

Tatsuro Nishikino et al. Veranderingen in het hydrofobe netwerk van het FliGMC-domein veroorzaken rotatieschakeling van de flagellaire motor, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Universiteit van Nagoya]