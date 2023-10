Volgens een nieuwe studie kunnen sterren mogelijk in tweeën worden gesneden door ‘relativistische messen’

Een nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van het Center for Cosmology and Particle Physics van de Universiteit van New York suggereert dat sterren in tweeën gesneden kunnen worden door ‘relativistische bladen’, dit zijn ultrakrachtige uitstromen van plasma gevormd door extreem sterke magnetische velden. Deze stersplijtende bladen zouden mogelijk enkele van de helderste explosies in het universum kunnen verklaren, bekend als gammastraaluitbarstingen (GRB's).

GRB's zijn buitengewoon krachtige explosies in de lucht, maar ze vinden vaak te ver weg plaats om ze in detail te kunnen waarnemen. Er wordt aangenomen dat deze uitbarstingen worden veroorzaakt door zwarte gaten of door magnetars, dit zijn sterk gemagnetiseerde neutronensterren. De langzame vervaging van sommige GRB’s is voor astronomen echter moeilijk te verklaren.

In deze nieuwe studie stellen de auteurs dat deze aanhoudende GRB’s het gevolg kunnen zijn van de dood van massieve sterren. Wanneer een ster sterft, stort zijn kern in en vormt een neutronenster omringd door waterstof- en heliumlagen. Door snelle compressie en rotatie kan deze neutronenster een extreem sterk magnetisch veld verkrijgen, waardoor hij in een magnetar verandert.

De chaotische omgeving rond een pasgeboren magnetar zorgt ervoor dat zijn omgeving op een waanzinnige manier in beweging wordt gebracht als gevolg van intense straling en magnetische velden. Uit eerder onderzoek blijkt dat zich als gevolg daarvan een straal vormt langs de draaias van de magnetar. De onderzoekers in dit onderzoek ontdekten echter dat de magnetische velden van de magnetar ook stralingsuitbarstingen langs de evenaar kunnen veroorzaken.

Deze uitbarstingen van straling, gevormd door de middelpuntvliedende krachten van de roterende ster, vormen een blad dat met bijna de snelheid van het licht door de ster beweegt. De energie die door dit ‘relativistische blad’ wordt meegevoerd, is groter dan die van een supernova-explosie en kan de ster effectief in tweeën splitsen terwijl deze naar buiten beweegt. Het blad blijft een aanzienlijke afstand afleggen voordat het momentum verliest, wat mogelijk de langzame vervaging van bepaalde GRB's verklaart.

Tijdens zijn reis verzamelt het mes ook meer materiaal, waardoor zijn vernietigende kracht wordt versterkt. Bovendien veroorzaakt het blad instabiliteiten in de ster zelf, wat leidt tot de uiteindelijke ondergang ervan.

Hoewel deze studie dient om de plausibiliteit aan te tonen van relativistische bladen die GRB's verklaren, heeft toekomstig onderzoek tot doel te analyseren hoe deze bladen in de loop van de tijd evolueren en het daarmee samenhangende proces van stellaire dood te begrijpen. Door de belangrijkste kenmerken van dit type explosie te identificeren, kunnen wetenschappers bevestigen of eerder waargenomen GRB's in overeenstemming zijn met dit model.

Bronnen: Centrum voor Kosmologie en Deeltjesfysica aan de Universiteit van New York, arXiv.org