ULA's Atlas V-raket keert terug in gebruik met succesvolle satellietinzet

De Atlas V-raket van United Launch Alliance is met succes weer in gebruik genomen na een onderbreking van tien maanden in lanceringen. De raket werd zondag gelanceerd met de missie om meerdere satellieten in een geosynchrone baan om de aarde te brengen voor het National Reconnaissance Office (NRO) en de US Space Force. Deze lancering markeerde het einde van de langste periode tussen Atlas V-lanceringen in twintig jaar.

ULA, een joint venture tussen Boeing en Lockheed Martin, wordt geconfronteerd met vertragingen bij klanten als de belangrijkste reden voor het uitblijven van lanceringen voor de Atlas V-raket. Desondanks staan ​​er nog achttien Atlas V-vluchten gepland, waarbij de raketten voornamelijk satellieten vervoeren voor het Kuiper-breedbandnetwerk van Amazon en astronauten lanceren op de Starliner-crewcapsule van Boeing.

De missie die zondag voor het NRO is gelanceerd, bekend als ‘Silent Barker’, zal de bewegingen van andere ruimtevaartuigen in een geosynchrone baan volgen, met een focus op Chinese en Russische satellietactiviteit. Deze missie benadrukt het belang van monitoring en surveillance van ruimteactiviteiten.

De Atlas V-raket ontstak zijn RD-180-hoofdmotor van Russische makelij en vijf vastgebonden boosters met vaste brandstof om weg te klimmen van het Cape Canaveral Space Force Station. De eerste trap van de raket liet de boosters los en scheidde zich later zodat de bovenste trap van de Centaur kon blijven accelereren in een baan om de aarde. Meerdere brandwonden door de RL10-motor van de Centaur-boventrap brachten de satellieten met succes in een baan dichtbij geosynchrone hoogte.

ULA heeft gewerkt aan de overgang van de Atlas V-raket naar de nieuwe Vulcan-raket. Het Atlas V-programma heeft momenteel nog 18 lanceringen gepland, voornamelijk voor Boeing's Starliner-capsulemissies. De Vulcan-raket, die gebruik zal maken van de BE-4-motoren van Blue Origin, zal naar verwachting de komende jaren de rol van primaire raket overnemen.

Over het geheel genomen is de succesvolle terugkeer van de Atlas V-raket een belangrijke mijlpaal voor ULA. Het toont hun vermogen aan om satellieten in een geosynchrone baan om de aarde te brengen en benadrukt het belang van betrouwbare en frequente lanceringen in de ruimtevaartindustrie.

