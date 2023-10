Nieuwe Vulcan Centaur-raket klaar voor lancering op spannende missie

By

De komende feestdagen hebben een extra speciale traktatie voor ruimteliefhebbers in petto, aangezien United Launch Alliance (ULA) zich voorbereidt op de langverwachte debuutvlucht van haar nieuwe Vulcan Centaur-raket. Deze missie, die bekend staat als Certification-1 (Cert-1), staat gepland voor kerstavond en zal een belangrijke mijlpaal markeren in de lanceermogelijkheden en verkenningsinspanningen van ULA.

De Vulcan Centaur-raket zal de Atlas V- en Delta IV-voertuigen van ULA vervangen en beschikt over verbeteringen die de grenzen van de ruimteverkenning zullen verleggen. Aangedreven door twee BE-4-motoren gebouwd door Blue Origin, maakt de kerntrap van de Vulcan Centaur gebruik van vloeibare zuurstof en vloeibare methaanbrandstof, vergelijkbaar met de Raptor-motor van SpaceX. Dit milieuvriendelijke voortstuwingssysteem vertegenwoordigt een stap voorwaarts in duurzame rakettechnologie.

Bovendien beschikt de bovenste trap van de Vulcan Centaur over twee RL10-motoren van Aerojet Rocketdyne, die waterstof verbranden om krachtige stuwkracht te genereren. Bovendien kan de raket worden uitgebreid met solide raketboosters (SRB's) om het hefvermogen te vergroten op basis van de missievereisten.

De krachtigste configuratie van de Vulcan Centaur, uitgerust met zes SRB's, beschikt over een indrukwekkend laadvermogen van 60,000 pond (27,200 kilogram) tot een lage baan om de aarde (LEO). Dit overtreft ULA's aftredende Delta IV Heavy en zelfs de grootste Atlas V-variant in termen van laadvermogen.

Cert-1 zal niet alleen dienen als testvlucht, maar ook aan een spannende maanmissie beginnen. De in Pittsburgh gevestigde Astrobotic's maanlander, Peregrine, zal aan boord van de Vulcan Centaur aan zijn eerste reis naar de maan beginnen. Deze demonstratie benadrukt de inzet van ULA om baanbrekende exploratie-inspanningen te ondersteunen.

Terwijl ULA zich voorbereidt op Cert-1 na het overwinnen van vertragingen veroorzaakt door een explosie in de bovenste trap tijdens tests eerder dit jaar, kijken ruimteliefhebbers reikhalzend uit naar de lancering van deze zeer geavanceerde raket. Met zijn indrukwekkende capaciteiten en potentiële toekomstige toepassingen markeert de Vulcan Centaur een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inspanningen van ULA om de verkenning van de ruimte naar nieuwe hoogten te stuwen.

FAQ

1. Wat is de Vulcan Centaur-raket?

De Vulcan Centaur-raket is het lanceervoertuig van de volgende generatie van United Launch Alliance, ontworpen om hun Atlas V- en Delta IV-raketten te vervangen.

2. Wat is het laadvermogen van de Vulcan Centaur?

De Vulcan Centaur is in zijn krachtigste configuratie in staat om 60,000 kilogram aan lading naar een lage baan om de aarde (LEO) te brengen.

3. Welke motoren drijven de Vulcan Centaur aan?

De Vulcan Centaur wordt aangedreven door twee BE-4-motoren gebouwd door Blue Origin voor de kerntrap en twee RL10-motoren van Aerojet Rocketdyne voor de bovenste trap.

4. Zal de Vulcan Centaur worden gebruikt voor maanmissies?

Ja, de komende Certification-1-missie van de Vulcan Centaur zal Astrobotic's maanlander, Peregrine, op zijn allereerste missie naar de maan sturen.

5. Wat was de oorzaak van de vertragingen voor Cert-1?

Cert-1 kreeg te maken met vertragingen als gevolg van een explosie in de bovenste trap tijdens tests eerder dit jaar, wat ULA ertoe aanzette de tanks van het voertuig te versterken en de veiligheid en betrouwbaarheid ervan te garanderen.