De maanlander van Astrobotic schiet af op de Vulcan Centaur-raket van ULA

Het in Pittsburgh gevestigde lucht- en ruimtevaartbedrijf Astrobotic gaat geschiedenis schrijven met de lancering van zijn eerste maanlander, die zal worden vervoerd door de nieuwe Vulcan Centaur-raket van United Launch Alliance (ULA). ULA-CEO Tory Bruno maakte tijdens de CNBC Technology Executive Council Summit bekend dat de lancering gepland is tussen 24 en 26 december.

De robotlander Peregrine van Astrobotic zal aan boord van de raket zijn, samen met een lading van Celestis, een bedrijf dat lanceerdiensten gebruikt om gecremeerde stoffelijke resten als gedenkteken de ruimte in te sturen. De lancering maakt deel uit van een contract van $ 79.5 miljoen dat NASA in 2019 aan Astrobotic heeft toegekend via het Commercial Lunar Payload Services-initiatief. De missie heeft tot doel om namens de ruimtevaartorganisatie wetenschappelijke ladingen naar de noordelijke regio's van de maan te brengen.

Volgens Bruno werd de specifieke lanceringsdatum gekozen vanwege wetenschappelijke overwegingen met betrekking tot orbitale mechanica. De missievereisten van Astrobotic vereisen zorgvuldig gecontroleerde lichtomstandigheden en continue radiocommunicatie met het Deep Space Network. Deze factoren beperken de startperiode tot slechts een paar dagen per maand.

De reis naar deze mijlpaal is niet zonder uitdagingen verlopen. De eerste aankondiging van ULA als lanceeraanbieder werd gedaan in 2019, met een geplande lanceringsdatum voor 2021. Technische vertragingen met de Vulcan-raket, zoals de explosie in de bovenste trap tijdens tests in het Marshall Space Flight Center van NASA in maart, veroorzaakten echter tegenslagen. . Verdere vertragingen deden zich voor als gevolg van testincidenten met raketmotoren waarbij de BE-4-motoren van Blue Origin betrokken waren. Ondanks deze tegenslagen heeft ULA er vertrouwen in dat ze de tests en kwalificatie van de Vulcan-boventrap in november zullen voltooien.

Deze eerste missie, bekend als Certification-1, is een van de twee certificeringsvluchten die vereist zijn door de Space Force. De lancering zal plaatsvinden vanaf Launch Complex 41 op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA heeft ambitieuze plannen om het lanceertempo van de Vulcan te verhogen, met als doel medio 2025 één keer per twee weken te lanceren. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar zijn lanceringsdiensten zal komen van zowel de overheid als commerciële klanten, waarbij het recente contract van Amazon voor de lancering van een deel van zijn Kuiper-satelliet-internetmegaconstellatie een opmerkelijke prestatie is.

