De maanlander van Astrobotic wordt gelanceerd op de Vulcan Centaur-raket van ULA

Het in Pittsburgh gevestigde bedrijf Astrobotic bereidt zich voor op de langverwachte lancering van zijn eerste maanlander op de geavanceerde Vulcan Centaur-raket van United Launch Alliance (ULA). Tory Bruno, CEO van ULA, heeft bevestigd dat de lancering gepland is tussen 24 en 26 december, wat een belangrijke mijlpaal betekent voor zowel bedrijven als de ruimtevaartindustrie als geheel.

De aanstaande lancering is een integraal onderdeel van de missie van Astrobotic om wetenschappelijke ladingen naar de noordelijke regio van de maan te brengen. De Peregrine robotlander, ontwikkeld door Astrobotic, zal een laadvermogen hebben van 120 kilogram en zal het Commercial Lunar Payload Services-initiatief van NASA ondersteunen. Dit initiatief heeft tot doel de ontwikkeling van maanverkenning aan te moedigen door samen te werken met particuliere bedrijven.

In een baanbrekende samenwerking zal de Peregrine-lander van Astrobotic ook beschikken over een gehoste lading van Celestis, een bedrijf dat zich toelegt op het verzenden van kleine porties gecremeerde stoffelijke resten naar de ruimte als herdenkingsdienst. Dit unieke partnerschap voegt een aangrijpend element toe aan de missie en benadrukt de groeiende erkenning van de ruimte als laatste grens voor menselijke herinnering.

Hoewel de lanceringsperiode samenvalt met kerstavond, benadrukt Tory Bruno, CEO van ULA, dat de timing gebaseerd is op nauwgezette wetenschappelijke berekeningen. De missievereisten dicteren een zorgvuldige controle van de lichtomstandigheden en de noodzaak van constante radiocommunicatie met het Deep Space Network. Deze factoren beperken de lanceringsperiode tot slechts een paar dagen per maand, waardoor de lancering op kerstavond des te belangrijker wordt.

ULA heeft technische tegenslagen ondervonden bij de ontwikkeling van de geavanceerde Vulcan Centaur-raket. Het bedrijf blijft zich echter inzetten voor het garanderen van de hoogste veiligheids- en prestatienormen. De aanstaande lancering vertegenwoordigt een cruciale mijlpaal voor ULA, aangezien het een van de twee certificeringsvluchten is die nodig zijn om te voldoen aan de strenge eisen van de United States Space Force.

De lancering zal plaatsvinden in Launch Complex 41 op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA heeft ambitieuze plannen voor de toekomst, met als doel het lanceertempo van de Vulcan Centaur-raket tegen medio 2025 te verhogen tot één lancering per twee weken. Deze toegenomen vraag zal naar verwachting afkomstig zijn van zowel overheids- als commerciële klanten, aangezien ULA contracten en partnerschappen met belangrijke spelers in de sector blijft veiligstellen.

De eerste maanlanderlancering van Astrobotic, in samenwerking met ULA, maakt de weg vrij voor toekomstige verkenning van de ruimte en biedt een uniek perspectief op de betekenis van kerstavond als lanceringsdatum. Het demonstreert de buitengewone capaciteiten van particuliere bedrijven om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, hulde te brengen aan dierbaren en de grenzen van menselijke verkenning buiten de aarde te verleggen.

FAQ

1. Wat is de eerste maanlander van Astrobotic?

De eerste maanlander van Astrobotic, genaamd Peregrine, is een robotachtig ruimtevaartuig dat is ontworpen om wetenschappelijke ladingen naar het noordelijke deel van de maan te brengen. Het is ongeveer 120 meter hoog, XNUMX meter breed en heeft een laadvermogen van XNUMX kilogram.

2. Wat is het doel van de missie?

De missie heeft tot doel het Commercial Lunar Payload Services-initiatief van NASA te ondersteunen door wetenschappelijke ladingen naar de maan te brengen. Bovendien omvat de missie een unieke samenwerking met Celestis, een bedrijf dat kleine porties gecremeerde stoffelijke resten naar de ruimte stuurt als herdenkingsdienst.

3. Waarom staat de lancering gepland op kerstavond?

Het lanceervenster wordt bepaald door missievereisten die zorgvuldig gecontroleerde lichtomstandigheden en continue radiocommunicatie vereisen. Deze beperkingen resulteren in een paar beschikbare lanceringsdagen per maand, waarvan er één op kerstavond valt.

4. Met welke tegenslagen heeft ULA te maken gehad?

ULA heeft te maken gehad met technische vertragingen bij de ontwikkeling van zijn Vulcan Centaur-raket, waaronder incidenten met een explosie in de bovenste trap tijdens het testen en een nieuwe explosie tijdens het testen van raketmotoren. ULA blijft echter toegewijd aan het garanderen van de hoogste veiligheids- en prestatienormen.

5. Waar vindt de lancering plaats?

De lancering zal plaatsvinden in Launch Complex 41 op het Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Bronnen: NASA ([URL van domein]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL van domein])