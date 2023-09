Vogelpopulaties in Groot-Brittannië worden geconfronteerd met winnaars en verliezers nu de klimaatverandering vaste voet aan de grond krijgt

By

Volgens wetenschappers ondergaan de vogelpopulaties in Groot-Brittannië aanzienlijke veranderingen als gevolg van de gevolgen van de klimaatverandering. Terwijl sommige soorten bloeien, worden andere met ernstige achteruitgang geconfronteerd.

Het verlies van natuurlijke habitats, het gebruik van pesticiden en veranderende weerpatronen dragen allemaal bij aan de achteruitgang van vogelsoorten in Groot-Brittannië. De British Trust for Ornithology meldt dat het aantal wilde vogels sinds 73 met 1970 miljoen is gedaald.

Vooral trekvogels worden geconfronteerd met uitdagingen terwijl ze door extreme weersomstandigheden op verschillende continenten navigeren. Dr. Dave Leech, hoofd ringen bij de British Trust for Ornithology, benadrukt dat klimaatverandering een grote druk op trekvogels vormt. Ze moeten niet alleen rekening houden met de klimaatomstandigheden in hun broedgebieden, maar ook in hun overwinteringsgebieden en de regio's waar ze doorheen trekken tijdens de migratie.

Sommige soorten passen zich aan het veranderende klimaat aan. Rietzangers profiteren bijvoorbeeld van langere, hetere zomers door meer nakomelingen te produceren. Op dezelfde manier breiden soorten als de Cetti's grasmus hun verspreidingsgebied naar het noorden uit.

Andere soorten, waaronder de koekoek en de grasmus, hebben echter moeite om het hoofd te bieden aan de opwarming van het klimaat. Koekoeken, die hun zomers in Groot-Brittannië doorbrengen, vinden het moeilijk om terug te keren uit Afrika vanwege een gebrek aan voedsel en afnemende aantallen.

De achteruitgang van de vogelpopulaties is een grote zorg voor zowel vogelliefhebbers als natuurbeschermers. Het verlies van iconische soorten als de koekoek en de nachtegaal zou een diepgaande impact kunnen hebben op toekomstige generaties, die misschien nooit de kans zullen krijgen om hun unieke roep te horen.

Niettemin blijven vogelliefhebbers hoopvol dat klimaatverandering kan leiden tot de opkomst van nieuwe soorten in Groot-Brittannië. Soorten als de steltkluut en de bijeneter, die voorheen zelden aan de Britse kusten werden gezien, zijn nu bijvoorbeeld een verrukking voor vogelaars.

Door middel van uitgebreide gegevensverzameling en monitoring hopen wetenschappers de gevolgen van klimaatverandering op vogelpopulaties beter te begrijpen en strategieën te ontwikkelen om deze veranderingen te verzachten.

