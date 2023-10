NASA stelt ruimtewandelingen uit vanwege lekkage van ISS-koelvloeistof

NASA-vluchtleiders hebben besloten twee ruimtewandelingen uit te stellen omdat ze gegevens beoordelen met betrekking tot een recent lek van de radiatorkoelvloeistof aan de Russische kant van het Internationale Ruimtestation (ISS). De eerste ruimtewandeling, oorspronkelijk gepland voor 12 oktober, en de tweede ruimtewandeling gepland voor 20 oktober, zullen op een later tijdstip worden verplaatst.

Het koelvloeistoflek vond plaats op 9 oktober in de back-upradiator van de multifunctionele laboratoriummodule van Nauka. NASA verzekerde echter dat de primaire radiator op Nauka nog steeds naar behoren functioneert en de module volledige koeling biedt zonder de activiteiten van de bemanning of het ruimtestation te beïnvloeden. Op externe camerabeelden zijn alleen resterende koelvloeistofdruppels te zien.

De back-upradiator werd in 2010 aan het ISS geleverd op de Rassvet-module tijdens de STS-132 Space Shuttle-missie. Het was bedoeld voor gebruik met de Nauka-module, die in juli 2021 werd gelanceerd en waarvan het onderdeel in april van dit jaar werd geïnstalleerd.

Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, is van plan kosmonauten foto's te laten maken van de radiator tijdens de volgende geplande Russische segmentgebaseerde ruimtewandeling op 25 oktober. Het doel is om de oorzaak van het lek te achterhalen en te bepalen of het apparaat in de toekomst kan worden gerepareerd. .

Het besluit om de ruimtewandelingen uit te stellen is een voorzorgsmaatregel, terwijl NASA en Roscosmos het koelvloeistoflek onderzoeken en de veiligheid van de astronauten en de integriteit van het ruimtestation garanderen. Nieuwe data voor de ruimtewandelingen zullen worden aangekondigd zodra het beoordelingsproces is voltooid.

Bronnen: NASA, Roscosmos