MIT-onderzoekers combineren Twisttronics en quasikristallen en openen de deur naar nieuwe ontdekkingen in supergeleiding

Onderzoekers van het MIT hebben een opwindende doorbraak bereikt in de studie van quasi-kristallen door ze te combineren met een techniek genaamd twistronics. Quasikristallen zijn een unieke klasse materialen die ongebruikelijke patronen en eigenschappen vertonen die ergens tussen een kristal en een amorf materiaal in liggen. Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, introduceert een nieuw flexibel platform voor het bestuderen van quasikristallen en het verkennen van hun potentiële toepassingen.

Het onderzoek bouwt voort op het vakgebied van de twistronics, waarbij atomair dunne lagen materiaal op elkaar worden gestapeld en onder een kleine hoek worden gedraaid om een ​​moiré-superrooster te creëren. Dit patroon heeft een aanzienlijke impact op het gedrag van elektronen en kan leiden tot het ontstaan ​​van interessante verschijnselen. Twisttronics is al succesvol geweest in het creëren van nieuwe kwantummaterialen met unieke eigenschappen.

In dit onderzoek stapelde het team drie vellen grafeen op elkaar, waarbij twee van de vellen onder verschillende hoeken werden gedraaid. Dit resulteerde in de creatie van een quasikristal, een materiaal met een complex en onregelmatig patroon van atomen. Quasikristallen waren een uitdaging om te bestuderen en te begrijpen vanwege de moeilijkheid om ze te produceren.

Door twistronics en quasi-kristallen te combineren hebben de onderzoekers nieuwe mogelijkheden geopend voor het onderzoeken van supergeleiding en andere exotische verschijnselen. Supergeleiding is een fenomeen waarbij elektronen zonder weerstand door een materiaal kunnen stromen, wat leidt tot zeer efficiënte elektronische apparaten. Het begrijpen en benutten van supergeleiding is al lang een doel in de elektronica.

Dit onderzoek biedt niet alleen nieuwe inzichten in quasikristallen, maar toont ook het potentieel van twistronics aan als een veelzijdig hulpmiddel voor het creëren en bestuderen van atomair dunne materialen. De unieke eigenschappen en het gedrag van deze materialen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor toekomstige technologische vooruitgang.

