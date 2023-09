Turkse astronomen bestuderen de open cluster NGC 2509 met behulp van Gaia-gegevens

Met behulp van gegevens van ESA's Gaia-satelliet hebben astronomen van de Universiteit van Istanbul een onderzoek uitgevoerd naar de open cluster NGC 2509, waardoor inzicht is verkregen in de structurele en astrofysische parameters ervan. Open sterrenhopen zijn groepen sterren die losjes door zwaartekracht aan elkaar zijn gebonden en zijn gevormd uit dezelfde gigantische moleculaire wolk. NGC 2509, gelegen in het sterrenbeeld Puppis, is een open sterrenhoop van middelbare leeftijd die nog weinig is bestudeerd en waarvan veel eigenschappen nog steeds onzeker zijn. Om NGC 2509 te onderzoeken, analyseerden de astronomen astrometrische en fotometrische gegevens van Gaia Data Release 3. Ze scheidden clusterleden van veldsterren en bepaalden preciezere fundamentele parameters van NGC 2509.

Uit de studie bleek dat NGC 2509 een gemiddelde eigenbeweging heeft van respectievelijk -2.72 en 0.8 mas/jaar in rechte klimming en declinatie. De geschatte afstand bedraagt ​​ongeveer 8,200 lichtjaar, en de leeftijd is hoogstwaarschijnlijk 1.5 miljard jaar. De grensstraal van de cluster bedraagt ​​ongeveer 16.7 lichtjaar, en de roodheid bedraagt ​​0.1 mag. De metalliciteit van NGC 2509 wordt gemeten op een niveau van 0.0152 dex, en de centrale stellaire dichtheid bedraagt ​​ongeveer 32.33 sterren/arcmin².

Het uitbreiden van de lijst met bekende galactische open clusters en het in detail bestuderen ervan is cruciaal voor het vergroten van ons begrip van de vorming en evolutie van onze Melkweg. Deze studie draagt ​​bij aan de kennis van NGC 2509 en levert waardevolle informatie over zijn eigenschappen. Verder onderzoek en bestudering van open clusters zullen meer informatie opleveren over de ingewikkelde aard van ons universum.

