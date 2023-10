Nieuwe studie suggereert dat de kern van de aarde mogelijk lekt

Onderzoekers achter een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature hebben bewijs gevonden dat de kern van de aarde zou kunnen lekken. De studie concentreerde zich op oude lavastromen van Baffin Island in de Canadese Arctische Archipel, die de hoogste verhoudingen van helium-3, helium-4 en een andere zeldzame isotoop bevatten die ooit in vulkanisch gesteente op aarde is ontdekt.

De verhoogde niveaus van helium-3 suggereren dat de lavastromen afkomstig zijn van diep in de kern van de aarde. Hoewel het exacte mechanisme achter hoe dit lek ontstaat onduidelijk blijft, bestaat er een hypothese dat sporen van zeldzame elementen, zoals helium-3, uit de kern kunnen sijpelen en naar het aardoppervlak kunnen reizen.

Deze bevinding bouwt voort op eerdere kennis dat helium-3 aanwezig is in de rotsen van Baffin Island. De onderzoekers wilden echter bepalen hoeveel hoger de niveaus waren vergeleken met eerdere rapporten, wat de mogelijkheid van een kernlek verder ondersteunde.

Gelukkig lijkt dit lek momenteel niet gevaarlijk te zijn. De onderzoekers hebben vastgesteld dat er niet genoeg helium-3-atomen in de rotsen zitten om een ​​bedreiging te vormen, en aangezien helium-3 een edelgas is, heeft het geen chemische interactie met andere elementen. Bovendien is het gebied waar de lavastromen Baffin Island bereiken extreem afgelegen, waardoor het risico op menselijke blootstelling wordt verminderd.

De ontdekking van een potentieel lek in de kern van de aarde roept intrigerende vragen op over ons begrip van de innerlijke werking van de planeet. Verder onderzoek zal nodig zijn om het mysterie rond dit fenomeen te ontrafelen en de implicaties ervan voor de kern van de aarde te bepalen.

