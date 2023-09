Wetenschappers van Bangor University ontwikkelen kleine kernbrandstof om kleine reactoren van stroom te voorzien

Wetenschappers van de Universiteit van Bangor hebben kleine splijtstofpellets ontwikkeld, bekend als triso-brandstof, die een revolutie teweeg kunnen brengen in de manier waarop we over kernenergie denken. Deze pellets, ongeveer zo groot als maanzaad, zijn ontworpen om een ​​kleine reactor van Rolls Royce van stroom te voorzien. De Welshe universiteit is van mening dat deze reactor dankzij zijn kleine formaat toepassingen zou kunnen hebben op aarde, maanbases en zelfs raketten.

Triso-brandstof, een afkorting van tri-structurele isotrope deeltjesbrandstof, werd oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren zestig. Het bestaat uit een kern gemaakt van uranium, koolstof en zuurstof, omgeven door drie lagen koolstof- en keramiekgebaseerde materialen om het radioactieve materiaal te bevatten. Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft triso-brandstof ‘de meest robuuste nucleaire brandstof op aarde’ genoemd.

In tegenstelling tot traditionele splijtstof is triso-brandstof zelfvoorzienend en zal het niet smelten of radioactief materiaal vrijgeven, zelfs niet bij langdurige blootstelling aan extreme temperaturen. Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat uraniumdioxide in de pellets is vervangen door uraniumoxycarbide, waardoor hun stabiliteit verder is verbeterd.

De ontwikkeling van kleine reactoren aangedreven door triso-brandstof opent nieuwe mogelijkheden voor kernenergie op verschillende gebieden. Het kleine formaat van de reactor maakt hem geschikt voor toepassingen op maanbases en biedt ook een compacte energiebron hier op aarde. Bovendien maakt het compacte karakter van de reactor hem een ​​potentiële kandidaat voor gebruik in raketten.

Hoewel trisofuel zelf al tientallen jaren bestaat, is het de succesvolle toepassing van deze brandstof in een kleine reactor van Rolls Royce wat dit project onderscheidt. Het valt nog te bezien hoe de technologie zal worden ingezet en wat de volledige omvang ervan zal zijn.

Bronnen:

– Amerikaanse ministerie van Energie

– Machtsmagazine