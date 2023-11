Revolutionaire ontdekking werpt licht op de aard van Be Stars

Wetenschappers van de Universiteit van Leeds hebben een baanbrekende ontdekking gedaan die ons begrip van Be-sterren, enkele van de belangrijkste en meest voorkomende sterren in het universum, volledig zou kunnen veranderen. Eerdere aannames gingen ervan uit dat Be-sterren voornamelijk voorkomen in dubbelstersystemen, maar nieuw bewijs suggereert dat ze mogelijk zelfs deel uitmaken van drievoudige sterrensystemen.

Geleid door Ph.D. student Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer gebruikten de onderzoekers gegevens van de Gaia-satelliet van het European Space Agency om de beweging van deze sterren aan de nachtelijke hemel te analyseren. Uit hun waarnemingen bleek dat Be-sterren minder metgezellen hebben dan verwacht, wat aanvankelijk vragen opriep over hun vorming.

Uit verder onderzoek is echter gebleken dat bij grotere afstanden het aantal begeleidende sterren vergelijkbaar is tussen Be-sterren en andere B-sterren. Dit bracht de onderzoekers ertoe te concluderen dat er vaak een derde ster aanwezig is in deze systemen, wat de begeleidende ster ertoe aanzet dichter bij de Be-ster te komen. Deze nabijheid maakt de overdracht van massa van de ene ster naar de andere mogelijk, wat resulteert in de vorming van de kenmerkende Be-sterschijf.

Deze ontdekking daagt de eerdere consensus uit dat de schijven rond Be-sterren uitsluitend worden veroorzaakt door de snelle rotatie van de sterren zelf. Door de invloed van drievoudige sterrensystemen te onderzoeken, hebben de wetenschappers ons begrip van de vorming en evolutie van deze intrigerende objecten verdiept.

‘Het feit dat we ze niet zien, kan te maken hebben met het feit dat ze nu te zwak zijn om opgemerkt te worden’, zegt hoofdonderzoeker prof. Oudmaijer, wat suggereert dat deze begeleidende sterren mogelijk kleiner en zwakker zijn geworden nadat ze door de ‘vampier’ van hun massa waren ontdaan. Wees een ster.

Dit onderzoek werpt nieuw licht op de complexe dynamiek van Be-sterren en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek naar meerdere sterrensystemen. Door onze kennis van deze massieve sterren uit te breiden, verkrijgen we waardevolle inzichten in de bredere processen van de evolutie van sterren.

FAQ

Wat zijn Be-sterren?

Be-sterren zijn een subset van B-sterren die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een circumstellaire schijf gemaakt van gasvormig materiaal. Deze schijven lijken op de ringen van Saturnus in ons eigen zonnestelsel.

Wat is de betekenis van deze ontdekking?

De ontdekking dat Be-sterren mogelijk voorkomen in drievoudige sterrensystemen daagt eerdere aannames over hun vorming en evolutie uit. Het biedt waardevolle inzichten in de complexe dynamiek van deze objecten en verdiept ons begrip van de evolutie van sterren in het algemeen.

Hoe werd deze ontdekking gedaan?

De onderzoekers analyseerden gegevens van de Gaia-satelliet van het European Space Agency, die de beweging van sterren aan de nachtelijke hemel volgt. Door de bewegingen van Be-sterren te observeren, konden ze in veel gevallen de aanwezigheid van een derde ster afleiden, wat de vorming van de Be-sterschijf beïnvloedt.

Welke implicaties heeft dit voor toekomstig onderzoek?

Deze ontdekking opent nieuwe wegen voor het onderzoeken van de aard van Be-sterren en de rol van meerdere sterrensystemen bij hun vorming. Verder onderzoek is nodig om de dynamiek van deze systemen en de processen die betrokken zijn bij de overdracht van massa tussen sterren volledig te begrijpen.