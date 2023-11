Nieuwe ontdekking onthult dat Triple Stars ons begrip van Massive Be Stars kunnen veranderen

Een baanbrekend nieuw onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Leeds, heeft licht geworpen op een voorheen onbekend aspect van massieve Be-sterren. Het onderzoek, geleid door promovendus Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer van de School of Physics and Astronomy, daagt de al lang bestaande overtuiging uit dat Be-sterren voornamelijk als dubbelsterren bestaan, en suggereert dat ze in plaats daarvan deel zouden kunnen uitmaken van drievoudige systemen.

Be-sterren, een subset van B-sterren, worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een gasschijf eromheen, die doet denken aan de ringen van Saturnus in ons eigen zonnestelsel. Hoewel deze sterren al meer dan een eeuw bekend zijn, is hun oorsprong tot nu toe een mysterie gebleven. De heersende consensus onder astronomen was dat de gasschijven werden gevormd als gevolg van de snelle rotatie van de Be-sterren, wat op zijn beurt werd toegeschreven aan interacties tussen de sterren in een binair systeem.

De onderzoekers ontdekten echter bewijs dat Be-sterren vaak voorkomen als onderdeel van drievoudige systemen in plaats van binaire systemen. Door gegevens van de Gaia-satelliet van de European Space Agency te analyseren, observeerden ze gedurende langere perioden de beweging van sterren aan de nachtelijke hemel. Deze nauwgezette analyse onthulde subtiele schommelingen en spiralen in het traject van sterren, wat duidde op de aanwezigheid van extra metgezellen.

Opmerkelijk is dat uit het onderzoek bleek dat Be-sterren in eerste instantie minder metgezellen lijken te hebben dan B-sterren. Het team theoretiseert echter dat deze discrepantie kan worden toegeschreven aan het feit dat deze metgezellen te zwak zijn geworden om opgemerkt te worden. Verder onderzoek met een andere reeks gegevens bevestigde dat het aantal begeleidende sterren onder de B- en Be-sterren vergelijkbaar wordt op grotere afstanden, wat erop wijst dat er in veel gevallen een derde ster bij betrokken is.

Dit nieuwe inzicht in de prevalentie van drievoudige systemen onder Be-sterren heeft verstrekkende gevolgen voor verschillende gebieden van de astronomie. Het kan bijdragen aan ons begrip van zwarte gaten, neutronensterren en zelfs bronnen van zwaartekrachtgolven. Professor Oudmaijer suggereert dat deze bevindingen waardevolle inzichten opleveren in de objecten die aanleiding geven tot zwaartekrachtgolven, zoals samensmeltende zwarte gaten en neutronensterren. Bovendien benadrukt de ontdekking het belang van het overwegen van drievoudige sterrensystemen in de studie van de evolutie van sterren.

Dit baanbrekende onderzoek, gefinancierd door de Science and Technology Facilities Council (STFC), werd uitgevoerd door een samenwerkend team van wetenschappers van de Universiteit van Leeds, waaronder promovendi Jonathan Dodd en Isaac Radley, samen met Dr. Miguel Vioque van het ALMA Observatorium in Chili en Dr. Abigail Frost van het European Southern Observatory in Chili.

