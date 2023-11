Nieuwe ontdekking daagt conventioneel begrip van Massive Be Stars uit

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Leeds heeft een baanbrekende ontdekking onthuld die ons begrip van massieve Be-sterren zou kunnen hervormen. In tegenstelling tot eerdere aannames dat Be-sterren voornamelijk in binaire systemen voorkomen, suggereert het onderzoek dat deze raadselachtige sterren waarschijnlijker deel uitmaken van drievoudige sterrensystemen. Deze bevinding, die is gebaseerd op gegevens verzameld van de Gaia-satelliet, daagt traditionele theorieën over stervorming uit en heeft verstrekkende gevolgen voor ons begrip van verschillende astronomische verschijnselen, zoals zwarte gaten, neutronensterren en zwaartekrachtsgolven.

Bekend om hun karakteristieke gasschijven, zijn Be-sterren al meer dan een eeuw een mysterie gebleven. De heersende consensus onder astronomen is dat deze gasschijven het resultaat zijn van de snelle rotatie van Be-sterren die interageren met een andere ster in een binair systeem. Het nieuwe onderzoek van de Universiteit van Leeds stelt echter een andere verklaring voor.

Hoofdonderzoeker de heer Dodd en professor Oudmaijer gebruikten gegevens van de Gaia-satelliet om de beweging van sterren aan de nachtelijke hemel gedurende langere perioden te onderzoeken. Door de trajecten van B-sterren (Mass Transfer) en Be-sterren te analyseren, konden ze een significant verschil in het aantal metgezellen tussen de twee groepen onderscheiden. Verrassend genoeg bleek dat Be-sterren minder metgezellen hadden, in tegenstelling tot de verwachtingen. Uit verder onderzoek bleek echter dat deze discrepantie te wijten was aan het feit dat een derde ster het systeem beïnvloedde.

De onderzoekers veronderstellen dat een derde ster in het drievoudige systeem er in veel gevallen voor zorgt dat de begeleidende ster dichter bij de Be-ster wordt getrokken. Deze nabijheid maakt massaoverdracht tussen de twee sterren mogelijk, wat resulteert in de vorming van de karakteristieke gasschijf die rond Be-sterren wordt waargenomen. Interessant genoeg zou dit ook kunnen verklaren waarom deze metgezellen niet langer waarneembaar zijn, omdat ze te zwak worden nadat ze een aanzienlijke hoeveelheid massa hebben verloren.

De implicaties van deze ontdekking reiken verder dan de studie van Be-sterren. Het begrijpen van de complexiteit van drievoudige sterrensystemen en hun rol in de evolutie van sterren zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in de aard van zwarte gaten, neutronensterren en de bronnen van zwaartekrachtsgolven. Deze onthulling komt op een spannend moment waarin het onderzoek naar zwaartekrachtgolven snel vordert en de studie van binariteit in sterrensystemen steeds belangrijker wordt.

Hoewel verder onderzoek nodig is om de complexiteit van drievoudige sterrensystemen te bevestigen en te onderzoeken, markeert deze studie een belangrijke mijlpaal in ons begrip van massieve Be-sterren en hun plaats in het universum. Door conventionele aannames ter discussie te stellen, hebben de onderzoekers van de Universiteit van Leeds nieuwe deuren geopend voor het ontrafelen van de mysteries van hemellichamen en hun evolutie.