Nieuwe strategie verbetert de geleidbaarheid en stabiliteit van protongeleiders

Wetenschappers van het Tokyo Institute of Technology hebben een innovatieve aanpak ontdekt om de geleidbaarheid en stabiliteit van protonengeleiders bij middelmatige en lage temperaturen te verbeteren. Door donordotering van moedermateriaal met verstoorde intrinsieke zuurstofvacatures, in plaats van de algemeen gebruikte acceptordopingmethode, konden de onderzoekers de protongeleiding en stabiliteit van protongeleiders van het perovskiet-type aanzienlijk verbeteren. Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor het ontwerp van brandstofcellen en elektrolysecellen.

Protonische keramische (of protongeleidende) brandstof-/elektrolysecellen (PCFC's/PCEC's) krijgen aandacht als duurzame energietechnologie. Deze apparaten hebben het vermogen om chemische energie om te zetten in elektriciteit en vice versa, zonder enige uitstoot bij lage of middelmatige temperaturen. Ze hebben het potentieel om te dienen als efficiënte energiebronnen voor verschillende toepassingen. In tegenstelling tot andere typen brandstofcellen en elektrolyzers zijn PCFC's/PCEC's niet afhankelijk van edelmetaalkatalysatoren of dure legeringen, waardoor ze kosteneffectiever zijn.

Tot nu toe zijn er geen meldingen geweest van protongeleiders met zowel een hoge geleidbaarheid als een hoge stabiliteit bij middelhoge en lage temperaturen. Deze beperking, bekend als de ‘Norby-kloof’, is al jaren een uitdaging voor wetenschappers. Professor Masatomo Yashima en zijn team bij Tokyo Tech hebben echter een nieuwe strategie ontwikkeld om deze kloof te overbruggen.

In plaats van acceptordoping te gebruiken, waarbij onzuiverheden worden geïntroduceerd om zuurstofvacatures in het kristalrooster te creëren, concentreerden de onderzoekers zich op donordoping. Door het moedermateriaal te doteren met een donordoteringsmiddel konden ze het protonvangende effect dat optreedt bij acceptordoping verminderen. Dit leidde tot een hoge protongeleiding en verhoogde stabiliteit.

De experimenten en theoretische analyses van het team met behulp van geavanceerde simulatietechnieken toonden aan dat het donorgedoteerde materiaal een uitzonderlijke protongeleiding vertoonde bij middelhoge en lage temperaturen. Bovendien vertoonde het een hoge stabiliteit onder verschillende atmosferen, waardoor het een veelbelovende kandidaat was voor praktische toepassingen.

Deze ontdekking opent nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van protongeleiders voor PCFC's/PCEC's met ongekende prestaties. De door de onderzoekers voorgestelde strategieën en de ontdekking van het nieuwe materiaal hebben het potentieel om een ​​aanzienlijke impact te hebben op het gebied van energie- en milieuwetenschappen en -technologie.

FAQ:

Vraag: Wat is donordoping?

A: Donordoping houdt in dat een doteermiddel in een materiaal wordt ingebouwd om de elektrische geleidbaarheid ervan te vergroten of de eigenschappen ervan te wijzigen.

Vraag: Wat is acceptordoping?

A: Acceptordoping is een methode die wordt gebruikt om onzuiverheden in een materiaal te introduceren om zuurstofvacatures te creëren en de geleidbaarheid ervan te verbeteren.

Vraag: Wat zijn protongeleiders?

A: Protonengeleiders zijn materialen die protonen kunnen transporteren, waardoor de omzetting van chemische energie in elektriciteit en omgekeerd in brandstofcellen en elektrolysecellen mogelijk wordt.

Vraag: Wat is de “Norby-kloof”?

A: De “Norby-kloof” verwijst naar het gebrek aan materialen die een hoge geleidbaarheid en stabiliteit vertonen bij middelmatige en lage temperaturen in protonengeleiders. Het was een uitdaging voor wetenschappers in het veld.