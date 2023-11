Nieuwe Space Odyssey: Tom Hanks ontmoet Artemis 2 Crew terwijl NASA zich voorbereidt op maanmissie

Iconische acteur Tom Hanks, bekend van zijn rol als NASA-astronaut in de Hollywood-hit 'Apollo 1995' uit 13, had onlangs de gelegenheid om de Artemis 2-crew van echte astronauten te ontmoeten. Deze ontmoeting vond plaats in het Johnson Space Center van NASA in Houston, waar Hanks niet alleen poseerde met de bemanning, maar ook Mission Control bezocht en een gesprek had met expeditie 70-astronauten aan boord van het internationale ruimtestation.

De Artemis 2-crew, bestaande uit NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch, naast Jeremy Hansen van de Canadian Space Agency, maakt deel uit van NASA's ambitieuze plan om de verkenning van de menselijke maan opnieuw te starten. Deze vier astronauten staan ​​gepland voor een missie rond de maan, niet eerder dan in 2024, en zullen een rondje om de maan maken als onderdeel van NASA's inspanningen om een ​​duurzame aanwezigheid op de maan te bewerkstelligen.

De Artemis-akkoorden, een raamwerk voor normen voor vreedzame ruimteverkenning, zullen de internationale samenwerking van NASA bij deze maanmissies begeleiden. Met een groeiende coalitie van internationale partners wil NASA de weg vrijmaken voor verdere ruimteverkenning en wetenschappelijke ontdekkingen buiten onze planeet.

Ter voorbereiding op hun komende maanavontuur heeft de bemanning van de Artemis 2 onlangs de Michoud Assembly Facility van NASA in New Orleans bezocht om de kernfase van de Space Launch System (SLS)-raket te bekijken. Deze krachtige raket, gekoppeld aan het Orion-ruimtevaartuig, zal het middel zijn waarmee de bemanning een baan om de aarde bereikt en uiteindelijk naar de maan gaat.

De training en voorbereiding van de Artemis 2-bemanning omvatten ook het vertrouwd raken met het Orion-ruimtevaartuig en de medische procedures. Binnenkort zullen ze, in samenwerking met NASA en de Amerikaanse marine, deelnemen aan een hersteloefening op zee om hun terugkeer naar de aarde na hun missie te simuleren.

Terwijl NASA doorgaat met het assembleren van de benodigde componenten voor de Artemis 2-missie, waaronder de RS-25-motoren en dubbele solide raketboosters, groeit de opwinding voor het volgende hoofdstuk in de maanverkenning. Het Artemis-programma vertegenwoordigt de terugkeer van de mensheid naar de maan en legt de basis voor toekomstige ruimtemissies die de grenzen van menselijke kennis en verkenning zullen verleggen.

FAQ

Wie is Tom Hanks?

Tom Hanks is een gerenommeerde Hollywood-acteur die bekend staat om zijn veelzijdige rollen en optredens. In de ruimtevaartgemeenschap is hij vooral beroemd vanwege zijn vertolking van NASA-astronaut Jim Lovell in de film 'Apollo 13'.

Wat is de Artemis 2-missie?

De Artemis 2-missie maakt deel uit van het Artemis-programma van NASA, dat tot doel heeft mensen terug te brengen naar de maan en een duurzame maanaanwezigheid te vestigen. Bij Artemis 2 zal een bemanning van astronauten rond de maan cirkelen en waardevolle gegevens verzamelen ter ondersteuning van toekomstige maanmissies.

Wat zijn de Artemis-akkoorden?

De Artemis-akkoorden zijn een overeenkomst en raamwerk ontwikkeld door NASA om internationale samenwerking op het gebied van maanverkenning te begeleiden. Deze akkoorden bevorderen een vreedzame en coöperatieve verkenning van de ruimte en stellen normen vast voor het delen van wetenschappelijke gegevens, het behoud van ruimteerfgoed en het waarborgen van de veiligheid van astronauten.

Wat is de Space Launch System (SLS) raket?

De Space Launch System (SLS)-raket is een krachtig lanceervoertuig dat wordt ontwikkeld door NASA. Het zal de nodige stuwkracht en mogelijkheden bieden om bemande missies buiten de baan van de aarde te lanceren, inclusief de Artemis-missies naar de maan en mogelijk toekomstige missies naar Mars.

(Bron: nasa.gov)