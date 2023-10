TOI-1801 b: Een gematigde mini-Neptunus in een jong planetair systeem

We kondigen de ontdekking aan van TOI-1801 b, een fascinerende gematigde mini-Neptunus die rond een jonge M-dwergster draait. TOI-2020 b werd aanvankelijk in april 1801 geïdentificeerd als kandidaat-planeet voor TESS en heeft een periode van 21.3 dagen. Latere waarnemingen vanaf de grond, waaronder fotometrie binnen en buiten de transit en nauwkeurige metingen van de radiale snelheid, hebben echter onthuld dat de werkelijke periode van de planeet 10.6 dagen bedraagt.

Door deze vervolgwaarnemingen hebben we vastgesteld dat TOI-1801 b een massa heeft van 5.74 ± 1.46 M⊕ en een straal van 2.08 ± 0.12 R⊕. Op basis van deze metingen kunnen we vol vertrouwen concluderen dat TOI-1801 b voornamelijk bestaat uit water en gesteente, met een verwaarloosbare hoeveelheid (tot 2 massaprocent) waterstofgas in de atmosfeer.

Bovendien plaatst de ouderdom van het systeem, geschat op ongeveer 900 miljoen jaar, TOI-1801 b onder de populatie van jonge transiterende exoplaneten. Naast andere bekende exoplaneten valt TOI-1801 b op als een uniek lid.

In het diagram dat de massa-straalrelatie illustreert, worden de onzekerheden van TOI-1801 b weergegeven als gekleurde gearceerde gebieden met betrouwbaarheidsniveaus. De compositiemodellen, weergegeven door verschillende gekleurde lijnen, geven inzicht in de potentiële structuur van de exoplaneet. Concreet tonen de middelste en rechter panelen respectievelijk compositiemodellen zonder gas en met een gasomhulsel. De ononderbroken en stippellijnen in het rechterpaneel geven verschillende temperatuurscenario's voor het gasomhulsel aan.

Ter referentie bevat het diagram ook de aarde en Neptunus. Bovendien nemen we B22 en M22 op als referenties vanwege tegenstrijdige resultaten die voor dezelfde planeet zijn gepubliceerd en die op verschillende metingen wijzen.

Concluderend vertegenwoordigt TOI-1801 b een interessante aanvulling op onze kennis van exoplaneten. De gematigde aard, samenstelling en jonge leeftijd maken het een aantrekkelijk doelwit voor verder onderzoek. De voortdurende studie van dergelijke exoplaneten draagt ​​bij aan ons begrip van de vorming en evolutie van planeten in diverse omgevingen buiten ons zonnestelsel.

Definities:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M-dwerg: een type hoofdreeksster, ook wel rode dwerg genoemd, met een massa tussen 0.08 en 0.6 keer die van de zon.

– Radiale snelheid (RV): de meting van de beweging van een ster naar of van een waarnemer af met behulp van het Doppler-shifteffect.

– Massa en straal: Massa verwijst naar de hoeveelheid materie in een object, terwijl de straal de afstand van het midden tot het buitenoppervlak meet.

– Iso-dichtheidslijnen: grijze stippellijnen in het massastraaldiagram die lijnen met gelijke dichtheid in verschillende compositiemodellen vertegenwoordigen.

– Specifieke entropie: een thermodynamische eigenschap die de wanorde of willekeur van een systeem kwantificeert.

– H2: Moleculair waterstofgas.

– CARMENES en HIRES: instrumenten die worden gebruikt voor nauwkeurige metingen van de radiale snelheid.

