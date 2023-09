Er zijn aanwijzingen dat oude zeedieren mogelijk de evolutie van neuronen hebben helpen vormgeven

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Cell onderzoekt de evolutie van neuronen bij dieren, met de nadruk op placozoën, zeedieren van millimeterformaat. Onderzoekers van het Centrum voor Genomische Regulatie in Barcelona hebben ontdekt dat gespecialiseerde secretoire cellen gevonden in placozoën mogelijk de voorlopers kunnen zijn van neuronen in complexere dieren.

Placozoën zijn eenvoudige wezens zonder lichaamsdelen of organen. Ze zijn ongeveer zo groot als een grote zandkorrel en voeden zich met algen en microben in ondiepe, warme zeeën. Deze dieren zijn naar schatting ongeveer 800 miljoen jaar geleden voor het eerst op aarde verschenen en vormen een van de vijf belangrijkste diersoorten.

De onderzoekers gebruikten verschillende moleculaire technieken en computermodellen om de verschillende celtypen in placozoën in kaart te brengen en te begrijpen hoe ze evolueerden. Ze creëerden ‘celatlassen’ waarmee ze clusters of ‘modules’ van genen konden identificeren die verband hielden met specifieke celtypen. Door verschillende soorten te vergelijken, reconstrueerden ze hoe deze cellen in de loop van de tijd evolueerden.

Uit de studie bleek dat placozoën negen hoofdceltypen hebben die met elkaar zijn verbonden door tussenliggende celtypen die daartussen overgaan. Deze cellen groeien en delen om het evenwicht te behouden dat nodig is om het dier te laten bewegen en eten. Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers een aparte groep peptidergische cellen in placozoën die overeenkomsten vertonen met neuronen. Deze overeenkomsten werden niet gevonden bij andere dieren met vroege vertakkingen, zoals sponzen of kamgelei.

De onderzoekers ontdekten dat de peptidergische cellen in placozoa op dezelfde manier differentiëren als het proces van neurogenese bij meer geavanceerde dieren. Ze hebben ook genmodules die nodig zijn voor de pre-synaptische scaffold van een neuron, waardoor ze berichten kunnen verzenden. Ze missen echter de componenten die nodig zijn voor het ontvangende uiteinde van een neuronale boodschap of voor het geleiden van elektrische signalen.

Bovendien toonde de studie aan dat celtypen van placozoa met elkaar communiceren met behulp van specifieke eiwitten die GPCR's en neuropeptiden worden genoemd, vergelijkbaar met hoe neuronen communiceren met behulp van neuropeptiden in verschillende fysiologische processen.

De bevindingen suggereren dat de evolutie van neuronen ongeveer 800 miljoen jaar geleden begon met de opkomst van secretoire cellen in placozoën. In de loop van de tijd kregen deze cellen nieuwe genmodules die de ontwikkeling van postsynaptische scaffolds, axonen, dendrieten en ionkanalen mogelijk maakten, wat leidde tot de vorming van echte neuronen.

Deze studie werpt licht op de vroege stadia van de evolutie van neuronen en biedt inzicht in de oorsprong van complexe zenuwstelsels die tegenwoordig bij meer geavanceerde dieren te zien zijn.

