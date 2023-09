De evolutie van neuronen: inzichten van placozoën

By

Onderzoekers van het Center for Genomic Regulation in Barcelona hebben een belangrijke ontdekking gedaan met betrekking tot de evolutie van neuronen. Ze concentreerden hun onderzoek op placozoën, zeedieren van millimetergrootte, en ontdekten dat de gespecialiseerde secretoire cellen in deze oude dieren mogelijk aanleiding hebben gegeven tot neuronen in complexere organismen.

Placozoën zijn eenvoudige wezens die ongeveer 800 miljoen jaar geleden voor het eerst op aarde verschenen. Deze kleine diertjes hebben geen lichaamsdelen of organen en overleven door te grazen op algen en microben. De onderzoekers ontdekten dat peptidergische cellen in placozoën signalen van neurogenese vertonen en genmodules bezitten die vergelijkbaar zijn met pre-synaptische neuronale structuren. Deze cellen gebruiken ook een communicatiesysteem dat lijkt op neuropeptide-aangedreven processen die in neuronen worden aangetroffen.

De studie omvatte het in kaart brengen van de verschillende celtypen in placozoën en het analyseren van hun kenmerken en genmodules. Uit het onderzoek bleek dat placozoaire cellen zich onderscheiden van voorlopercellen door middel van signalen die lijken op neurogenese. Ze hebben ook genmodules die nodig zijn voor de pre-synaptische scaffold van een neuron. Ze missen echter de componenten voor het ontvangende uiteinde van een neuronale boodschap en zijn niet in staat elektrische signalen te geleiden.

De overeenkomsten tussen peptidergische cellen in placozoa en neuronen zijn opmerkelijk. Deze cellen hebben veel gemeenschappelijke kenmerken met primitieve neuronale cellen, wat erop wijst dat ze een evolutionaire opstap kunnen zijn naar de ontwikkeling van neuronen.

Deze ontdekking daagt eerdere opvattingen over de evolutie van neuronen uit en suggereert dat de fundamenten van neuronen 800 miljoen jaar geleden begonnen te vormen. Vanuit evolutionair oogpunt kunnen vroege neuronen begonnen zijn als peptidergische secretoire cellen, vergelijkbaar met die gevonden in placozoa. In de loop van de tijd kregen deze cellen nieuwe genmodules en evolueerden ze naar de ingewikkelde neurale systemen die worden waargenomen bij meer geavanceerde dieren.

Hoewel er nog meer te leren valt over het evolutionaire verhaal van zenuwsystemen, biedt dit onderzoek waardevolle inzichten in de oorsprong van neuronen. De aanwezigheid van moleculaire overeenkomsten tussen placozoaire cellen en neuronen roept vragen op over het traject van de evolutie van neuronen en de unieke kenmerken van verschillende dierlijnen.

Bron: Centrum voor Genomische Regulatie