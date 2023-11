Kleine pareltjes verbeteren de enzymstabiliteit voor biokatalyse

By

Onderzoekers van de afdeling Biologie van de Ruhr Universiteit Bochum in Duitsland hebben een nieuwe methode ontdekt om enzymen te beschermen en hun stabiliteit te verbeteren tijdens plasmagestuurde biokatalyse. Enzymen staan ​​bekend om hun vermogen om substraten om te zetten in waardevolle producten, maar zijn vaak vatbaar voor vernietiging bij blootstelling aan plasma's. Door enzymen aan kleine bolletjes te bevestigen, konden de onderzoekers ze echter beschermen tegen de schadelijke effecten van het plasma, waardoor ze tot 44 keer langer actief bleven.

Plasma, een geactiveerd gas, wordt doorgaans gebruikt als co-substraat bij biokatalyse om enzymatische reacties te stimuleren. In deze studie concentreerden de onderzoekers zich op het gebruik van technische plasma's om een ​​substraat om te zetten in een waardevoller product door enzymen te gebruiken die waterstofperoxide gebruiken. Ze selecteerden een modelenzym genaamd niet-specifieke peroxigenase (AaeUPO) van de eetbare schimmel Agrocybe aegerita.

De belangrijkste uitdaging waarmee zij werden geconfronteerd, was de snelle inactivatie van enzymen tijdens plasmabehandeling. Om dit aan te pakken, gebruikten de onderzoekers de techniek van enzymimmobilisatie door de enzymen aan kleine korrels met een poreus oppervlak te hechten. Door de zwaartekracht bleven de kralen op de bodem van de reactor liggen, waardoor een beschermende zone ontstond tussen het plasma en de enzymen.

De onderzoekers testten verschillende soorten kralen met verschillende oppervlakte-eigenschappen en coatings. Nadat ze de enzymen op de kralen hadden geïmmobiliseerd, stelden ze ze gedurende verschillende perioden bloot aan plasma en vergeleken ze hun activiteit met onbehandelde controles. De resultaten toonden aan dat korrels met harsoppervlakken, met name amino- en epoxy-butylkorrels, de beste resultaten opleverden, wat wijst op een sterke covalente binding tussen de enzymen en het dragermateriaal.

Bovendien bereikten de onderzoekers, door de plasmabehandeling voor de meest veelbelovende kandidaten uit te breiden tot maximaal één uur, een 44-voudige toename van de enzymstabiliteit. Deze doorbraak opent nieuwe mogelijkheden voor het combineren van enzymen met technische plasma's in toekomstige toepassingen.

Over het geheel genomen beschermt de ontdekking van deze innovatieve techniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine korrels, niet alleen enzymen, maar verbetert ook hun stabiliteit tijdens plasmagestuurde biokatalyse. Deze vooruitgang kan leiden tot de ontwikkeling van efficiëntere en duurzamere biokatalytische processen voor verschillende industrieën, waaronder de farmaceutische industrie, de biotechnologie en de fijnchemicaliën.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat is biokatalyse?

A: Biokatalyse is het gebruik van natuurlijke katalysatoren, zoals enzymen, om chemische reacties uit te voeren in verschillende industriële processen.

Vraag: Wat zijn plasma's?

A: Plasma's zijn geactiveerde gassen die verschillende reactieve soorten bevatten, zoals waterstofperoxide, en worden gebruikt als co-substraten bij biokatalytische reacties.

Vraag: Wat is enzymimmobilisatie?

A: Enzym-immobilisatie verwijst naar de techniek waarbij enzymen aan een vaste drager, zoals korrels, worden bevestigd om hun stabiliteit te vergroten en hun hergebruik in de biokatalyse te vergemakkelijken.

Vraag: Hoe beschermt immobilisatie op kralen enzymen tijdens plasmabehandeling?

A: Immobilisatie op kralen creëert een fysieke barrière tussen het plasma en de enzymen, waardoor ze worden beschermd tegen de destructieve effecten en hun stabiliteit wordt vergroot.

Vraag: Hoe komt deze innovatie de biokatalyse ten goede?

A: Door de enzymactiviteit voor langere perioden te behouden, maakt deze innovatie efficiëntere en duurzamere biokatalytische processen mogelijk, wat leidt tot de productie van waardevolle stoffen in industrieën zoals de farmaceutische industrie en de biotechnologie.