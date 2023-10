NASA's Psyche-ruimtevaartuig begint reis naar metalen asteroïde

NASA's Psyche-ruimtevaartuig is begonnen aan een zes jaar durende reis om een ​​zeldzame asteroïde te verkennen die voornamelijk uit metaal bestaat. Hoewel de meeste asteroïden uit steen of ijs bestaan, zal Psyche de eerste missie naar een metalen wereld zijn. Wetenschappers geloven dat de asteroïde, vernoemd naar de Griekse godin van de ziel, mogelijk de overblijfselen zijn van de kern van een vroege planeet.

Het ruimtevaartuig werd gelanceerd door SpaceX vanuit het Kennedy Space Center van NASA en zal naar verwachting de asteroïde in 2029 bereiken. Psyche is de grootste van de negen bekende metaalrijke asteroïden en bevindt zich in de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Wetenschappers verwachten dat de asteroïde boordevol ijzer, nikkel en andere metalen zit, mogelijk met sporen van goud, platina of zilver.

De verkenning van deze unieke asteroïde zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in de innerlijke werking van planeten, inclusief de aarde. Door Psyche te bestuderen hopen wetenschappers een beter inzicht te krijgen in de ontoegankelijke kernen van rotsachtige planeten en de vorming van het zonnestelsel.

De missie zal gebruik maken van elektrische aandrijving op zonne-energie, en het ruimtevaartuig zal in 2026 langs Mars vliegen om een ​​zwaartekrachtboost te krijgen. In 2029 zal Psyche proberen in een baan rond de asteroïde te komen en gedetailleerde observaties uit te voeren. Het ruimtevaartuig zal worden uitgerust met een experimenteel communicatiesysteem dat gebruik maakt van lasers om gegevens te verzenden, waardoor een aanzienlijke toename van de informatieoverdracht vanuit de ruimte mogelijk wordt.

NASA's Psyche-missie heeft vertraging opgelopen vanwege problemen met het testen van software, maar is nu op koers om zijn bestemming te bereiken. De asteroïdemissie valt samen met een ander NASA-ruimtevaartuig dat onlangs monsters van asteroïden naar de aarde heeft teruggestuurd, waardoor ons begrip van deze buitenaardse objecten verder is verbeterd.

