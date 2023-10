Onderzoekers ontwikkelen nieuwe techniek voor schadevrije eiwitanalyse

Onderzoekers van de Texas A&M University en TEES hebben een doorbraak bereikt in de eiwitanalyse door een nieuwe techniek te introduceren, genaamd thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). Traditioneel was Raman-spectroscopie een uitdaging voor biomedische onderzoekers vanwege de schade die werd veroorzaakt aan levende eiwitten tijdens optische metingen. De TRIP-aanpak maakt echter screenings met een lage concentratie en lage dosis mogelijk van eiwit-ligand-interacties onder relevante omstandigheden, waardoor labelvrije, zeer reproduceerbare metingen worden verkregen.

Raman-spectroscopie is een techniek waarbij monochromatisch licht op een monster schijnt en het verstrooide licht dat vrijkomt wordt waargenomen. De hitte die door het licht wordt gegenereerd, heeft historisch gezien echter geresulteerd in de vernietiging van levende eiwitten, wat tot inconsistente resultaten heeft geleid. Nu biedt TRIP een oplossing door het oppervlak of substraat af te koelen, waardoor eiwitschade wordt voorkomen. Hierdoor kunnen onderzoekers de benodigde informatie verkrijgen zonder de integriteit van de eiwitten in gevaar te brengen.

De gevolgen van deze doorbraak zijn aanzienlijk. Eiwit-ligand-interacties spelen een cruciale rol in verschillende biologische processen, waaronder signaaltransductie, immuunreacties en genregulatie. Het vermogen van TRIP om deze interacties in realtime te detecteren zou de tijdlijn voor het testen van geneesmiddelen en vaccins kunnen verkorten, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een snellere en kosteneffectievere ontwikkeling.

Bovendien vereist de TRIP-techniek kleinere monstergroottes en lagere eiwitconcentraties, waardoor het een kosteneffectievere testoptie is. Deze vooruitgang op het gebied van eiwitanalyse heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in klinische tests door resultaten op dezelfde dag met een grotere nauwkeurigheid te leveren.

Het onderzoeksteam onderzoekt ook aanvullende toepassingen voor de TRIP-methode. Met deze techniek hopen ze de chemische samenstelling van eiwitten te identificeren, wat gevolgen zou kunnen hebben voor DNA-analyse en andere biologische moleculen.

Over het geheel genomen biedt de ontwikkeling van de TRIP-techniek een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen waarmee eiwitanalyse wordt geconfronteerd. Met zijn vermogen om schadevrije metingen uit te voeren onder relevante omstandigheden, heeft TRIP het potentieel om verschillende gebieden te transformeren, waaronder de ontwikkeling van geneesmiddelen, het testen van vaccins en klinische diagnostiek.

